Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- El Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón zarpó el 29 de septiembre de Mazatlán, Sinaloa, rumbo a La Paz, Baja California Sur, con 600 despensas y 4,912 litros de agua embotellada a bordo para la población afectada por el huracán Polo, informó la Secretaría de Marina.

La embarcación salió de la Cuarta Región Naval con el propósito de establecer un puente marítimo de ayuda.

El Buque Multipropósito Zapoteco embarcó 1,400 despensas y 11,088 litros de agua embotellada que se trasladarán a Baja California Sur para hacerlos llegar a la población tras el impacto del huracán.

En Sonora, la Segunda Región Naval, en Guaymas, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio a la población civil por las inundaciones e intensas lluvias que dejó Polo a su paso por el estado. Personal naval apoya en Guaymas, Empalme, Huatabampo, Hermosillo (Bahía Kino), Yavaros y Navojoa.

Para esa labor se desplegaron 115 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y de Infantería de Marina, con dos vehículos Unimog, seis comandos, 27 pick up, seis redilas, tres ambulancias, seis volteos, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua.

Según la Marina, el personal naval apoyó la evacuación de 97 personas de zonas afectadas, despejó tres vías de comunicación y retiró aproximadamente 10 metros cúbicos de basura y escombros.

En Baja California Sur, el Sector Naval de Santa Rosalía entregó 125 despensas a familias afectadas de los municipios de Loreto y Mulegé.

El 29 de septiembre, ese mismo sector realizó la evacuación médica por vía aérea de una menor de edad con traumatismo craneoencefálico leve.

Un helicóptero de la Armada de México la trasladó desde la colonia Los Frailes, en Mulegé, a Santa Rosalía, donde la recibió una ambulancia que la llevó a un hospital de la localidad para recibir atención especializada.

En La Paz, la Cuarta Zona Naval participó en una reunión de coordinación interinstitucional encabezada por el Consejo Estatal de Protección Civil, en la que dio a conocer detalles del impacto de Polo en la entidad y las acciones a seguir en la Fase de Auxilio del Plan Marina.

En la localidad de San Carlos, personal naval hizo recorridos para evaluar las áreas afectadas y poder apoyar de manera oportuna a la población civil.

En el municipio de Comondú, el Sector Naval de Puerto Cortés desplegó la BRE en comunidades para apoyar en la atención y organización de albergues, el reforzamiento de bordos y embarcaderos, y la remoción de maleza y escombros en canales de agua y vías de comunicación.

En el norte de Sinaloa, la Octava Zona Naval, en Topolobampo, se integró al Centro de Mando de Protección Civil instalado en Los Mochis para coordinar con instituciones de los tres órdenes de gobierno las acciones preventivas y de respuesta ante los posibles efectos de Polo.

El huracán Rachel, de categoría uno, se localizaba a 203 millas náuticas (375 kilómetros) al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 218 millas náuticas (403 kilómetros) al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, con cielo de nublado a cerrado, lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones, de acuerdo con la Marina.

Ante ese fenómeno, la Décima Zona Naval, en San Blas, Nayarit, se reunió con autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos de atención a emergencias para reforzar las medidas preventivas.

La Marina exhortó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales, atender las recomendaciones de Protección Civil, identificar los refugios temporales disponibles y evitar difundir información no confirmada.