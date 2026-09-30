Marina envía por mar ayuda a La Paz tras el huracán Polo

La Marina informó que en Sonora apoyó la evacuación de 97 personas y en Baja California Sur entregó 125 despensas en Loreto y Mulegé.

Personal naval con cascos blancos y una camioneta de la Marina junto a la rampa de un buque con la leyenda Plan Marina, en el envío de ayuda por el huracán Polo

La Secretaría de Marina envió ayuda por mar a Baja California Sur: el 29 de septiembre zarpó de Mazatlán un buque con 600 despensas y 4,912 litros de agua, y otro embarcó 1,400 despensas más.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- El Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón zarpó el 29 de septiembre de Mazatlán, Sinaloa, rumbo a La Paz, Baja California Sur, con 600 despensas y 4,912 litros de agua embotellada a bordo para la población afectada por el huracán Polo, informó la Secretaría de Marina.

La embarcación salió de la Cuarta Región Naval con el propósito de establecer un puente marítimo de ayuda.

El Buque Multipropósito Zapoteco embarcó 1,400 despensas y 11,088 litros de agua embotellada que se trasladarán a Baja California Sur para hacerlos llegar a la población tras el impacto del huracán.

En Sonora, la Segunda Región Naval, en Guaymas, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio a la población civil por las inundaciones e intensas lluvias que dejó Polo a su paso por el estado. Personal naval apoya en Guaymas, Empalme, Huatabampo, Hermosillo (Bahía Kino), Yavaros y Navojoa.

Para esa labor se desplegaron 115 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y de Infantería de Marina, con dos vehículos Unimog, seis comandos, 27 pick up, seis redilas, tres ambulancias, seis volteos, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua.

Según la Marina, el personal naval apoyó la evacuación de 97 personas de zonas afectadas, despejó tres vías de comunicación y retiró aproximadamente 10 metros cúbicos de basura y escombros.

En Baja California Sur, el Sector Naval de Santa Rosalía entregó 125 despensas a familias afectadas de los municipios de Loreto y Mulegé.

El 29 de septiembre, ese mismo sector realizó la evacuación médica por vía aérea de una menor de edad con traumatismo craneoencefálico leve.

Un helicóptero de la Armada de México la trasladó desde la colonia Los Frailes, en Mulegé, a Santa Rosalía, donde la recibió una ambulancia que la llevó a un hospital de la localidad para recibir atención especializada.

En La Paz, la Cuarta Zona Naval participó en una reunión de coordinación interinstitucional encabezada por el Consejo Estatal de Protección Civil, en la que dio a conocer detalles del impacto de Polo en la entidad y las acciones a seguir en la Fase de Auxilio del Plan Marina.

En la localidad de San Carlos, personal naval hizo recorridos para evaluar las áreas afectadas y poder apoyar de manera oportuna a la población civil.

En el municipio de Comondú, el Sector Naval de Puerto Cortés desplegó la BRE en comunidades para apoyar en la atención y organización de albergues, el reforzamiento de bordos y embarcaderos, y la remoción de maleza y escombros en canales de agua y vías de comunicación.

En el norte de Sinaloa, la Octava Zona Naval, en Topolobampo, se integró al Centro de Mando de Protección Civil instalado en Los Mochis para coordinar con instituciones de los tres órdenes de gobierno las acciones preventivas y de respuesta ante los posibles efectos de Polo.

El huracán Rachel, de categoría uno, se localizaba a 203 millas náuticas (375 kilómetros) al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 218 millas náuticas (403 kilómetros) al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, con cielo de nublado a cerrado, lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones, de acuerdo con la Marina.

Ante ese fenómeno, la Décima Zona Naval, en San Blas, Nayarit, se reunió con autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos de atención a emergencias para reforzar las medidas preventivas.

La Marina exhortó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales, atender las recomendaciones de Protección Civil, identificar los refugios temporales disponibles y evitar difundir información no confirmada.

seguridad clima marina baja california sur

Reciente

Mujer de saco morado habla detrás de un podio con el escudo nacional durante la conferencia matutina donde se expusieron datos sobre agua entubada en viviendas.
México

Agua entubada en casa sube a 82.4% en cinco años, según INEGI

Conagua expuso que la inversión federal supera los 180 mil millones de pesos y detalló el avance de 17 proyectos estratégicos.

Reunión entre el diputado Mauricio Cárdenas Palacios y el gobernador Mauricio Kuri González, sentados en una sala con paneles de madera
Editorial

Mauricio Cárdenas y Mauricio Kuri dialogan sobre coordinación

El diputado del PAN habló con el gobernador Mauricio Kuri González sobre mantener una comunicación permanente entre el Congreso del Estado y el Gobierno estatal.

Hombre de camisa blanca estrecha la mano de una asistente junto a una mujer con camisa azul marino de Corregidora, en la jornada de salud de El Jaral.
Corregidora

Jornada de salud en El Jaral ofrece consulta y vacunas gratis

La Mega Jornada “Mente, Cuerpo y Ambiente Sano” se instaló en la Telesecundaria Fernando Espinosa Gutiérrez y otorgó citas para mastografías y Papanicolaou.

Hombre con saco oscuro lee un documento ante personas que lo graban con celulares, durante la presentación de la denuncia de MC sobre trabajadores del Tren México-Querétaro.
Legislatura

MC pide inspeccionar a trabajadores del Tren México-Querétaro

Paul Ospital ingresó la solicitud ante las secretarías del Trabajo estatal y federal junto con la diputada federal de MC Laura Ballesteros.