Morelos, 30 de septiembre de 2026.- El Centro de Capacitación Internacional en Tecnologías Agrícolas Sustentables (CIMCITI), perteneciente al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), fue inaugurado en Tlaltizapán por la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez.

El CIMCITI cuenta con 20 hectáreas activas de cultivos, tratamientos y experimentos que integran maíces nativos, arroz, manejo de agua, tecnologías digitales y mecanización adaptada a distintos contextos, informó el representante regional del CIMMYT para América Latina, Jelle Van Loon.

López Gutiérrez dijo que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, trabajará en coordinación con las instituciones del sector para orientar la ciencia y la tecnología a los retos de los productores del país.

Señaló que la prioridad de la Secretaría es eliminar la fragmentación institucional y construir un plan articulado para el sector primario.

“Necesitamos trabajar en los grandes retos de alimentación que tenemos como nación. La única forma de lograrlo es trabajando directamente con las y los productores, escuchando lo que el campo vive día a día y ofreciéndoles respuestas concretas desde las instituciones”, afirmó.

Ante el cambio climático, la sequía y plagas como el fusarium, la secretaria indicó que es prioritario acelerar la investigación científica para desarrollar variedades de semillas más resistentes, impulsar proyectos de maíz y arroz y recuperar y fortalecer materiales de otros cultivos.

Llamó también a transitar hacia la agroecología, la recuperación del suelo mediante consorcios microbianos y la gestión eficiente del agua.

Para reducir los costos de producción, propuso esquemas de financiamiento, compras consolidadas y mayor articulación entre productores. Mencionó la implementación del programa Cosechando Soberanía y la compra organizada de insumos, con los que, planteó, se generan ahorros para el campo.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció al CIMMYT como aliado estratégico para colocar a la entidad como el primer estado agroecológico del país y anunció el respaldo de su gobierno para impulsar un nuevo centro en el surponiente de Morelos.

Cat Haseman, oficial de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en México, dijo que su país mantiene el compromiso con esta alianza mediante una inversión de 40 millones de dólares para apoyar al CIMMYT, al que calificó como “un socio valioso” por su experiencia en investigación, mejoramiento de cultivos y vinculación directa con productores y el sector privado.

Al acto asistieron el director general de Desarrollo e Innovación de la Secretaría de Agricultura, César Antonio Abarca García; el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde, y el director general interino del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Alejandro Espinosa Calderón.

Estuvieron también el director general de Impulso Agropecuario del Gobierno de Morelos, Luis Manuel Reyes Gaytán, y la coordinadora de Asesores de la Dirección General del CIMMYT, Daniela Vega Lira.

Van Loon sostuvo que transformar los sistemas agroalimentarios es llevar el conocimiento al territorio para probarlo, adaptarlo y convertirlo en resultados con doble beneficio: en el bolsillo de quien produce y en la salud de los suelos, el agua y los ecosistemas. Dijo que las 20 hectáreas permitirán ampliar las actividades de demostración, capacitación e intercambio de conocimiento.