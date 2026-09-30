“Siempre he estado lista” para contender por San Juan del Río

La directora de Proyectos Regionales del Estado confirmó su registro y dijo que hay que esperar los tiempos para saber si competirá como ciudadana.

Tania Ruiz Castro, aspirante a la candidatura del PAN en San Juan del Río, sonriendo frente a la cámara

Ruiz Castro confirmó que ya se registró en la aplicación para candidaturas ciudadanas y dijo estar lista para contender en 2027.

Ana Cecilia Márquez
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales del gobierno del Estado en San Juan del Río y aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia municipal, confirmó que ya se registró en la aplicación para candidaturas ciudadanas y dijo estar lista para contender por el municipio en 2027: “Siempre he estado lista”, subrayó.

Lo dijo al cierre de la entrevista, después de asistir, a petición del gobernador, a la rendición del informe del presidente municipal Roberto Cabrera. “Yo estoy lista para lo que sea, para empezar el día y irme a poner los tenis”, afirmó, y añadió que también para el 2027.

Sobre si competirá como ciudadana, respondió que habrá que esperar los tiempos y verificar que se cumplan los requisitos que marca la ley. Dijo que las opciones para participar están abiertas.

Ante la posibilidad de una coalición del PAN, señaló que esa respuesta corresponde al presidente del partido. Sobre los acuerdos del PAN en San Juan del Río para definir perfiles, dijo desconocerlos y remitió a la presidenta del partido en el municipio, Bibiana Rodríguez Montes, quien, según indicó, sostiene los acuerdos con Arango.

“Aquí lo que hay que dar son resultados para poder aspirar a cualquier cargo de elección”, afirmó.

De la regidora independiente Vania Camacho, quien cuestionó los resultados informados por el alcalde, dijo que todas las posiciones merecen respeto, que está en su derecho de seguir exigiendo trabajo y que los resultados deben darlos el ayuntamiento completo, no solo el edil.

A la administración de Roberto Cabrera, dijo, le resta un año para cerrar con fuerza.

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