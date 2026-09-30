San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales del gobierno del Estado en San Juan del Río y aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia municipal, confirmó que ya se registró en la aplicación para candidaturas ciudadanas y dijo estar lista para contender por el municipio en 2027: “Siempre he estado lista”, subrayó.
Lo dijo al cierre de la entrevista, después de asistir, a petición del gobernador, a la rendición del informe del presidente municipal Roberto Cabrera. “Yo estoy lista para lo que sea, para empezar el día y irme a poner los tenis”, afirmó, y añadió que también para el 2027.
Sobre si competirá como ciudadana, respondió que habrá que esperar los tiempos y verificar que se cumplan los requisitos que marca la ley. Dijo que las opciones para participar están abiertas.
Ante la posibilidad de una coalición del PAN, señaló que esa respuesta corresponde al presidente del partido. Sobre los acuerdos del PAN en San Juan del Río para definir perfiles, dijo desconocerlos y remitió a la presidenta del partido en el municipio, Bibiana Rodríguez Montes, quien, según indicó, sostiene los acuerdos con Arango.
“Aquí lo que hay que dar son resultados para poder aspirar a cualquier cargo de elección”, afirmó.
De la regidora independiente Vania Camacho, quien cuestionó los resultados informados por el alcalde, dijo que todas las posiciones merecen respeto, que está en su derecho de seguir exigiendo trabajo y que los resultados deben darlos el ayuntamiento completo, no solo el edil.
A la administración de Roberto Cabrera, dijo, le resta un año para cerrar con fuerza.