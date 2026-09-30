Roberto Cabrera entrega quinto informe: “No hacemos favores”

Roberto Cabrera Valencia entregó su quinto informe al Ayuntamiento de San Juan del Río; reportó 731 escrituras, 39.8 millones de pesos en equipamiento de seguridad y admitió que persisten pendientes en el municipio.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, habla desde el podio durante la sesión solemne de Cabildo del quinto informe de gobierno

Roberto Cabrera Valencia afirmó que el informe no es de una persona, sino de las familias y los sectores que trabajan con el gobierno.

ANA CECILIA MÁRQUEZ
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Por Martín García Chavero,
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ana Cecilia Márquez
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Sep 30, 2026

San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- “Nosotros no hacemos favores”, afirmó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia al entregar su quinto informe de gobierno al Ayuntamiento de San Juan del Río, donde reconoció que falta mucho por hacer y sostuvo que los resultados presentados no pertenecen a una persona ni al Cabildo.

El documento, de 298 páginas, fue recibido durante sesión solemne por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Jiménez Evangelista. Entre las cifras reportadas están 731 escrituras públicas, 71 por ciento de la obra pública destinada a movilidad y 39.79 millones de pesos en equipamiento para seguridad.

“No venimos a dar un informe para el ego de una persona o de unas personas”, sostuvo Cabrera ante el Cabildo y los invitados presentes.

El alcalde planteó que la evaluación de su administración debe reducirse a una pregunta: qué cambió o mejoró en la vida de una familia sanjuanense, aun cuando el beneficio haya sido pequeño.

Admite que falta mucho por hacer

Cabrera reconoció que los resultados presentados no significan que las necesidades del municipio estén resueltas.

Afirmó que ninguna administración, federal o municipal, termina el trabajo de gobierno y comparó las tareas públicas con las de una casa: se atienden todos los días y vuelven a presentarse.

Funcionarios muestran el quinto informe de gobierno de San Juan del R\u00edo durante la sesi\u00f3n solemne del Ayuntamiento Roberto Cabrera Valencia entregó su quinto informe de gobierno al Ayuntamiento de San Juan del Río; el documento de 298 páginas reporta 731 escrituras públicas y 39.79 millones de pesos en equipamiento para seguridad.ANA CECILIA MÁRQUEZ

En obra pública citó la intervención de la calle 5 de Mayo, donde se destinaron poco más de cuatro millones de pesos a pavimento, banquetas, rampas, alumbrado, mobiliario urbano y jardines.

También reportó una inversión aproximada de cuatro millones de pesos en el barrio de San Isidro para rehabilitar su primer cuadro con pavimentos, banquetas, rampas, señalización y tomas domiciliarias.

Reporta 731 escrituras

En materia patrimonial, el informe registra 731 escrituras: 425 corresponden a familias de 10 colonias y otras 306 a subdivisiones familiares.

Cabrera argumentó que la regularización no sólo otorga certeza jurídica sobre viviendas y terrenos, sino que permite al municipio recibir formalmente calles y áreas de uso común para posteriormente intervenirlas con obra pública.

En servicios públicos reportó más de ocho kilómetros de redes de agua potable y drenaje construidos o rehabilitados, más de 2 mil contrataciones domiciliarias y más de mil 400 órdenes de mantenimiento de alumbrado.

El programa Raíces del Agua comprende 129 hectáreas y contempla plantar más de 38 mil ejemplares durante su primera etapa. La administración informó además el inicio de la recuperación de cinco bordos de regulación y la limpieza de 32 kilómetros del río San Juan.

Asistentes a la sesi\u00f3n solemne sostienen ejemplares del quinto informe de gobierno de San Juan del R\u00edo sobre el escenario del Cabildo El informe de 298 páginas consigna 731 escrituras públicas, 71% de la obra pública en movilidad y casi 40 millones de pesos en equipamiento de seguridad. ANA CECILIA MÁRQUEZ

Seguridad: 39.8 millones en equipamiento

En seguridad pública, el gobierno municipal reportó una inversión de 39.79 millones de pesos en equipamiento.

Los recursos se tradujeron, según el informe, en 15 patrullas, 10 motocicletas, 10 bicicletas y herramientas tecnológicas.

Cabrera informó también un incremento salarial de 20 por ciento para los policías durante este año y sostuvo que, sumado a aumentos anteriores, la mejora acumulada alcanza 30 por ciento desde el inicio de su administración.

Durante el periodo fueron recuperados 128 vehículos y se realizaron 40 operativos de alcoholimetría, en los que se aplicaron más de mil pruebas.

El informe registra además más de 20 mil participaciones en pláticas de prevención social del delito y más de 2 mil recorridos y atenciones de emergencia de Protección Civil.

Educación, programas sociales y campo

En política social, Cabrera reportó más de 13 mil personas atendidas mediante programas alimentarios y acciones dirigidas a grupos prioritarios.

En infraestructura educativa informó una inversión superior a 13 millones de pesos para seis aulas y casi mil metros cuadrados de bardas en siete planteles.

Otros ocho millones de pesos, señaló, fueron destinados a restaurar templos y espacios históricos.

Para el sector agropecuario, el programa de medicina preventiva reportó la identificación de más de 6 mil 500 cabezas de ganado y la atención de otras 9 mil.

“No hacemos favores”

Al referirse a la relación entre gobierno y ciudadanía, Cabrera sostuvo que las acciones públicas no deben presentarse como concesiones personales.

“Nosotros no hacemos favores”, afirmó.

También aseguró que el municipio participa en las mesas de trabajo convocadas tanto por el Gobierno de México como por el Gobierno del Estado.

Antes del mensaje del alcalde, representantes de las distintas fuerzas del Ayuntamiento fijaron postura sobre la administración municipal.

Representantes del PAN y del Partido Verde Ecologista de México expresaron reconocimiento a la gestión, mientras que el regidor Víctor Manuel Rocha Basurto, de Movimiento Ciudadano, y la regidora independiente Vania Camacho Galván plantearon cuestionamientos en materia de seguridad, servicios y ejercicio del gasto.

Cabrera respondió que recibe esos posicionamientos con respeto y reconoció el respaldo del Cabildo en la toma de decisiones.

“No todo es unánime”, señaló, aunque sostuvo que la mayoría de los acuerdos sí ha contado con amplio respaldo.

El alcalde informó finalmente que el documento completo de su quinto informe puede consultarse mediante un código QR.

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