Roberto Cabrera: a cinco años de la inundación, limpiamos el río

Además de la limpieza, el alcalde informó que inició la recuperación de cinco bordos de regulación y que Raíces del Agua abarca 129 hectáreas.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, habla desde el podio junto a una intérprete de lengua de señas durante la sesión solemne de Cabildo

Roberto Cabrera Valencia informó que el municipio limpió 32 kilómetros del río San Juan, a cinco años de la inundación de 2021.

ANA CECILIA MÁRQUEZ
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- El municipio de San Juan del Río limpió 32 kilómetros del río San Juan, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, a cinco años de la inundación de 2021, que se cumplen el 1 de octubre.

Cabrera lo dio a conocer al entregar su quinto informe de gobierno al Ayuntamiento. La limpieza, realizada con obra pública, retiró vegetación, residuos y materiales para mejorar el flujo del agua y reducir riesgos en la temporada de lluvias.

Cada ciclo de lluvias obliga a cuidar el río, dijo, y este año se habla del fenómeno del Súper Niño.

A la limpieza se suma Raíces del Agua, que abarca 129 hectáreas y prevé plantar más de 38,000 ejemplares de árboles en su primera etapa de intervención. El programa contempla pozos de absorción y obras para conservar suelos y favorecer la infiltración del agua de lluvia. El municipio inició además la recuperación de cinco bordos de regulación.

Según el alcalde, toda el agua que baja de los sitios altos del municipio llega al cauce del río San Juan. Por eso, sostuvo, reforestar, recuperar suelos y bordos permitirá tener un mejor control del río con el paso de los años.

Reconoció a las mujeres y los hombres que hacen los trabajos ambientales y de recuperación de bordos, y pidió un aplauso para el sector primario por su participación.

Cada año, afirmó, el municipio estará recuperando agua para el acuífero.

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