San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- El municipio de San Juan del Río limpió 32 kilómetros del río San Juan, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, a cinco años de la inundación de 2021, que se cumplen el 1 de octubre.
Cabrera lo dio a conocer al entregar su quinto informe de gobierno al Ayuntamiento. La limpieza, realizada con obra pública, retiró vegetación, residuos y materiales para mejorar el flujo del agua y reducir riesgos en la temporada de lluvias.
Cada ciclo de lluvias obliga a cuidar el río, dijo, y este año se habla del fenómeno del Súper Niño.
A la limpieza se suma Raíces del Agua, que abarca 129 hectáreas y prevé plantar más de 38,000 ejemplares de árboles en su primera etapa de intervención. El programa contempla pozos de absorción y obras para conservar suelos y favorecer la infiltración del agua de lluvia. El municipio inició además la recuperación de cinco bordos de regulación.
Según el alcalde, toda el agua que baja de los sitios altos del municipio llega al cauce del río San Juan. Por eso, sostuvo, reforestar, recuperar suelos y bordos permitirá tener un mejor control del río con el paso de los años.
Reconoció a las mujeres y los hombres que hacen los trabajos ambientales y de recuperación de bordos, y pidió un aplauso para el sector primario por su participación.
Cada año, afirmó, el municipio estará recuperando agua para el acuífero.