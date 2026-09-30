El Marqués reporta 2.46 millones de m³ de agua residual saneada

El municipio informa que las 17 jornadas de El Marqués en Acción recolectaron 80 toneladas de residuos sólidos y que reforestó 5,244 ejemplares.

Tres hombres posan al frente de camiones y camionetas estacionados ante la fachada del Centro Municipal de El Marqués.

La administración reporta 209 luminarias diagnosticadas y 11 circuitos intervenidos en el fraccionamiento Los Héroes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 30 de septiembre de 2026.- Cinco plantas tratadoras sanearon aproximadamente 2,459,808 metros cúbicos de aguas residuales durante el segundo año de gobierno del presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán, de acuerdo con el balance de la administración.

Las plantas operan en las comunidades de Saldarriaga, Tierra Blanca, San Rafael y Calamanda, con una inversión para su operación de 18,872,000 pesos. El municipio informó que su funcionamiento beneficia directamente a 64,134 habitantes de Tierra Blanca, Los Héroes, Saldarriaga, La Cañada, San Rafael y Calamanda, entre comunidades y fraccionamientos.

El programa de jornadas comunitarias El Marqués en Acción llegó a siete fraccionamientos y 10 comunidades en 17 jornadas.

En esas jornadas se recolectaron 80 toneladas de residuos sólidos, 12 toneladas de escombro y 14 toneladas de tiliches. El desmalezado abarcó 41,700 metros cuadrados y retiró el equivalente a 12.5 toneladas de hierba.

Un hombre con camisa azul a rayas estrecha la mano de un trabajador con uniforme beige y casco naranja junto a un cami\u00f3n de la Secretar\u00eda de Servicios P\u00fablicos Municipales. Cuadrillas especializadas dieron mantenimiento integral a 5,843 metros cuadrados de áreas verdes en el fraccionamiento Hacienda La Cruz. rotativo.com.mx

El programa incluyó el pintado de 9,750 metros lineales de topes y guarniciones, la plantación de 652 árboles y la reforestación de 9,300 metros cuadrados.

El municipio reportó la reforestación de 5,244 ejemplares. El mantenimiento integral de áreas verdes cubrió 293,229 metros cuadrados en todo El Marqués, con una inversión de 1,800,000 pesos.

En el fraccionamiento Los Héroes, personal técnico especializado intervino 11 circuitos y diagnosticó 209 luminarias dentro de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público. En todos los panteones del municipio, el mantenimiento integral alcanzó el 100% de la infraestructura de alumbrado.

El municipio mantiene un diagnóstico permanente de la infraestructura hidráulica para priorizar el mantenimiento. Con él se limpiaron y desazolvaron 40,508 metros lineales de drenes y canales que desembocan al río, y se saneó el cauce en 2,733 metros lineales.

De acuerdo con la administración, esos trabajos amplían la capacidad de conducción y reducen el riesgo de obstrucción e inundación.

Personal de servicios p\u00fablicos municipales con uniforme beige y chalecos azules posa frente a camiones en El Marqu\u00e9s. El municipio estableció 101 rutas de barrido manual, con un aproximado de 207 kilómetros de barrido. rotativo.com.mx

En el fraccionamiento Hacienda La Cruz, cuadrillas especializadas dieron mantenimiento integral a 5,843 metros cuadrados de áreas verdes. En el túnel de Los Héroes, en la zona contigua a las vías del ferrocarril, el desmalezado y la limpieza integral cubrieron 9,346 metros cuadrados.

Para la limpieza de calles y espacios públicos, el municipio estableció 101 rutas de barrido manual, con atención de lunes a viernes y un aproximado de 207 kilómetros de barrido.

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