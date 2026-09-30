El Marqués reporta 2.46 millones de m³ de agua residual saneada

El Marqués, 30 de septiembre de 2026.- Cinco plantas tratadoras sanearon aproximadamente 2,459,808 metros cúbicos de aguas residuales durante el segundo año de gobierno del presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán, de acuerdo con el balance de la administración.
Las plantas operan en las comunidades de Saldarriaga, Tierra Blanca, San Rafael y Calamanda, con una inversión para su operación de 18,872,000 pesos. El municipio informó que su funcionamiento beneficia directamente a 64,134 habitantes de Tierra Blanca, Los Héroes, Saldarriaga, La Cañada, San Rafael y Calamanda, entre comunidades y fraccionamientos.
El programa de jornadas comunitarias El Marqués en Acción llegó a siete fraccionamientos y 10 comunidades en 17 jornadas.
En esas jornadas se recolectaron 80 toneladas de residuos sólidos, 12 toneladas de escombro y 14 toneladas de tiliches. El desmalezado abarcó 41,700 metros cuadrados y retiró el equivalente a 12.5 toneladas de hierba.
Cuadrillas especializadas dieron mantenimiento integral a 5,843 metros cuadrados de áreas verdes en el fraccionamiento Hacienda La Cruz. rotativo.com.mx
El programa incluyó el pintado de 9,750 metros lineales de topes y guarniciones, la plantación de 652 árboles y la reforestación de 9,300 metros cuadrados.
El municipio reportó la reforestación de 5,244 ejemplares. El mantenimiento integral de áreas verdes cubrió 293,229 metros cuadrados en todo El Marqués, con una inversión de 1,800,000 pesos.
En el fraccionamiento Los Héroes, personal técnico especializado intervino 11 circuitos y diagnosticó 209 luminarias dentro de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público. En todos los panteones del municipio, el mantenimiento integral alcanzó el 100% de la infraestructura de alumbrado.
El municipio mantiene un diagnóstico permanente de la infraestructura hidráulica para priorizar el mantenimiento. Con él se limpiaron y desazolvaron 40,508 metros lineales de drenes y canales que desembocan al río, y se saneó el cauce en 2,733 metros lineales.
De acuerdo con la administración, esos trabajos amplían la capacidad de conducción y reducen el riesgo de obstrucción e inundación.
El municipio estableció 101 rutas de barrido manual, con un aproximado de 207 kilómetros de barrido. rotativo.com.mx
En el fraccionamiento Hacienda La Cruz, cuadrillas especializadas dieron mantenimiento integral a 5,843 metros cuadrados de áreas verdes. En el túnel de Los Héroes, en la zona contigua a las vías del ferrocarril, el desmalezado y la limpieza integral cubrieron 9,346 metros cuadrados.
Para la limpieza de calles y espacios públicos, el municipio estableció 101 rutas de barrido manual, con atención de lunes a viernes y un aproximado de 207 kilómetros de barrido.