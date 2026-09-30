Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Festival del Vino Queretano llegará a su sexta edición del 16 al 18 de octubre y cerrará la temporada de vendimias con dos jornadas abiertas al público en la Plaza del Gran Cué, en Corregidora, anunciaron la Secretaría de Turismo del estado y el Clúster Vitivinícola de Querétaro (CVQ).
El público podrá entrar el 17 de octubre de 12:00 a 22:00 horas y el 18 de 12:00 a 19:00 horas.
Un día antes, el 16, el Hotel Grand Fiesta Americana será sede de una jornada técnica y del Salón del Vino, de 8:30 a 16:40 horas, con alrededor de 250 participantes previstos. La inauguración se realizará después en el Hípico de Balvanera.
Rodrigo Ibarra Lozano, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado, informó que el festival marca el cierre de las vendimias y que, por segundo año consecutivo, tendrá como sede la Plaza del Gran Cué.
El propósito, explicó, es acercar la cultura del vino al público en general y abrir un espacio para conocer directamente los vinos y las experiencias de la región vitivinícola queretana.
Ibarra Lozano sostuvo que estos encuentros acercan nuevos públicos a la oferta turística y gastronómica de Querétaro y fortalecen la cadena de valor que integran viñedos, queserías, restaurantes, productores y prestadores de servicios.
El Festival del Vino Queretano cerrará la temporada de vendimias con su sexta edición del 16 al 18 de octubre. rotativo.com.mx
“Detrás de cada botella hay un territorio, una historia, productores, familias y comunidades que han construido una experiencia turística que hoy podemos compartir con visitantes y queretanos”, señaló Ibarra Lozano.
Eugenio Parrodi Wiechers, presidente del CVQ, dijo que la agenda incluye actividades para quienes ya se interesan en el vino y para quienes se acercan por primera vez, con gastronomía, talleres, catas, actividades artísticas y culturales, y propuestas para disfrutar en familia.
Parrodi Wiechers agregó que esta edición tendrá una batalla culinaria protagonizada por cocineros queretanos y la participación de QROMA Festival de Arte en Piso.
Para las dos jornadas abiertas se estima una asistencia de aproximadamente cuatro mil personas por día, cerca de ocho mil visitantes en total, según lo presentado por la Secretaría de Turismo del estado y el CVQ.
Artesanos, artistas y productores queretanos participarán junto con viñedos, queserías y restaurantes, en un espacio que también servirá para promover y comercializar productos y experiencias del estado.