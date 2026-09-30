Festival del Vino Queretano 2026 será del 16 al 18 de octubre

La Plaza del Gran Cué abrirá al público el 17 y 18 de octubre, con catas, talleres, gastronomía y una batalla culinaria de cocineros queretanos.

Tres participantes sentados a la mesa de la presentación del Festival del Vino Queretano 2026; una mujer habla con micrófono frente a la pantalla del cartel.

En el festival participarán viñedos, queserías, restaurantes, artesanos, artistas y productores queretanos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Festival del Vino Queretano llegará a su sexta edición del 16 al 18 de octubre y cerrará la temporada de vendimias con dos jornadas abiertas al público en la Plaza del Gran Cué, en Corregidora, anunciaron la Secretaría de Turismo del estado y el Clúster Vitivinícola de Querétaro (CVQ).

El público podrá entrar el 17 de octubre de 12:00 a 22:00 horas y el 18 de 12:00 a 19:00 horas.

Un día antes, el 16, el Hotel Grand Fiesta Americana será sede de una jornada técnica y del Salón del Vino, de 8:30 a 16:40 horas, con alrededor de 250 participantes previstos. La inauguración se realizará después en el Hípico de Balvanera.

Rodrigo Ibarra Lozano, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado, informó que el festival marca el cierre de las vendimias y que, por segundo año consecutivo, tendrá como sede la Plaza del Gran Cué.

El propósito, explicó, es acercar la cultura del vino al público en general y abrir un espacio para conocer directamente los vinos y las experiencias de la región vitivinícola queretana.

Ibarra Lozano sostuvo que estos encuentros acercan nuevos públicos a la oferta turística y gastronómica de Querétaro y fortalecen la cadena de valor que integran viñedos, queserías, restaurantes, productores y prestadores de servicios.

Nueve participantes en la presentaci\u00f3n del Festival del Vino Queretano 2026 brindan con copas frente a la pantalla con el cartel de la sexta edici\u00f3n. El Festival del Vino Queretano cerrará la temporada de vendimias con su sexta edición del 16 al 18 de octubre. rotativo.com.mx

“Detrás de cada botella hay un territorio, una historia, productores, familias y comunidades que han construido una experiencia turística que hoy podemos compartir con visitantes y queretanos”, señaló Ibarra Lozano.

Eugenio Parrodi Wiechers, presidente del CVQ, dijo que la agenda incluye actividades para quienes ya se interesan en el vino y para quienes se acercan por primera vez, con gastronomía, talleres, catas, actividades artísticas y culturales, y propuestas para disfrutar en familia.

Parrodi Wiechers agregó que esta edición tendrá una batalla culinaria protagonizada por cocineros queretanos y la participación de QROMA Festival de Arte en Piso.

Para las dos jornadas abiertas se estima una asistencia de aproximadamente cuatro mil personas por día, cerca de ocho mil visitantes en total, según lo presentado por la Secretaría de Turismo del estado y el CVQ.

Artesanos, artistas y productores queretanos participarán junto con viñedos, queserías y restaurantes, en un espacio que también servirá para promover y comercializar productos y experiencias del estado.

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