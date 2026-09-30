Cadereyta de Montes, 30 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Gobierno del Estado entregó 134 títulos de propiedad a familias de Cadereyta de Montes, en la zona del semidesierto de Querétaro, dentro del programa estatal de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos de la Dirección Jurídica y Consultiva.
La entrega la realizó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 5 de Cadereyta de Montes.
El funcionario estatal resaltó la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para concluir un trámite administrativo y judicial que, según Gudiño Torres, dará certeza a las familias cadereytenses sobre su patrimonio al acreditarlas legalmente como propietarias legítimas.
La entrega de los títulos acredita legalmente a las familias cadereytenses como propietarias, según la Secretaría de Gobierno. rotativo.com.mx
Gudiño Torres dijo que ver a las familias presentes le hizo reflexionar que "no hay tiempo perdido que nos reclamemos, al contrario, hay muestra de gran esfuerzo de funcionarias y funcionarios públicos, que se aplicaron para materializar lo que hoy entregamos".
Sobre el alcance de los títulos, sostuvo que reconocer las propiedades significa "brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la incorporación al ordenamiento territorial para estas familias cadereytenses".
El secretario recordó que el programa es producto del trabajo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Registral y Catastral del Estado; del Tribunal Superior de Justicia, por medio de los jueces de primera instancia; de la Dirección de Catastro municipal; y de la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.