Entregan 134 títulos de propiedad a familias de Cadereyta

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, resaltó la coordinación entre órdenes de gobierno para concluir el trámite administrativo y judicial.

Una mujer de edad avanzada recibe un título de propiedad sobre una mesa con documentos durante la entrega de títulos en Cadereyta de Montes.

El programa es resultado del trabajo del Instituto Registral y Catastral, los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia y la Dirección de Catastro municipal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Cadereyta de Montes, 30 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Gobierno del Estado entregó 134 títulos de propiedad a familias de Cadereyta de Montes, en la zona del semidesierto de Querétaro, dentro del programa estatal de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos de la Dirección Jurídica y Consultiva.

La entrega la realizó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 5 de Cadereyta de Montes.

El funcionario estatal resaltó la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para concluir un trámite administrativo y judicial que, según Gudiño Torres, dará certeza a las familias cadereytenses sobre su patrimonio al acreditarlas legalmente como propietarias legítimas.

Un hombre con gorra y un funcionario con chamarra de la Secretar\u00eda de Gobierno sostienen un documento durante la entrega de t\u00edtulos de propiedad en Cadereyta de Montes. La entrega de los títulos acredita legalmente a las familias cadereytenses como propietarias, según la Secretaría de Gobierno. rotativo.com.mx

Gudiño Torres dijo que ver a las familias presentes le hizo reflexionar que "no hay tiempo perdido que nos reclamemos, al contrario, hay muestra de gran esfuerzo de funcionarias y funcionarios públicos, que se aplicaron para materializar lo que hoy entregamos".

Sobre el alcance de los títulos, sostuvo que reconocer las propiedades significa "brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la incorporación al ordenamiento territorial para estas familias cadereytenses".

El secretario recordó que el programa es producto del trabajo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Registral y Catastral del Estado; del Tribunal Superior de Justicia, por medio de los jueces de primera instancia; de la Dirección de Catastro municipal; y de la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

gobierno segob cadereyta titulos de propiedad

Reciente

Hombre de camisa blanca estrecha la mano de una asistente junto a una mujer con camisa azul marino de Corregidora, en la jornada de salud de El Jaral.
Corregidora

Jornada de salud en El Jaral ofrece consulta y vacunas gratis

La Mega Jornada “Mente, Cuerpo y Ambiente Sano” se instaló en la Telesecundaria Fernando Espinosa Gutiérrez y otorgó citas para mastografías y Papanicolaou.

Hombre con saco oscuro lee un documento ante personas que lo graban con celulares, durante la presentación de la denuncia de MC sobre trabajadores del Tren México-Querétaro.
Legislatura

MC pide inspeccionar a trabajadores del Tren México-Querétaro

Paul Ospital ingresó la solicitud ante las secretarías del Trabajo estatal y federal junto con la diputada federal de MC Laura Ballesteros.

Adriana Meza revisa folletos con dos hombres durante su informe legislativo en San Juan del Río
San Juan del Río

Adriana Meza inicia recorrido por su informe en San Juan del Río

La legisladora de la LXI Legislatura comparte con sanjuanenses las iniciativas y acciones que impulsó en el Congreso del Estado durante su segundo año

Asistentes al arranque de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Blanco, en Colón, sostienen banderas frente a una lona del gobierno municipal.
Querétaro

Inicia construcción de planta de aguas residuales en El Blanco

La planta está diseñada para funcionar más de 20 años, con nueva capacidad energética y diseño anti-vandalismo, informó el Ayuntamiento de Colón.