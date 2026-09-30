Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro reconoció a 58 familias de donadores de órganos y tejidos que durante 2025 y 2026 dijeron sí a la donación, en una ceremonia por el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.
Las familias se reunieron en el Teatro del IMSS Querétaro, en la ceremonia conmemorativa Héroes por decisión, para recordar a sus seres queridos, quienes en vida expresaron su deseo de donar.
En lo que va de 2026, el IMSS en Querétaro ha realizado 47 procuraciones: una multiorgánica y 46 de córnea.
En el evento estuvieron presentes la coordinadora auxiliar de Atención Médica de Hospitales, Tania Elizabeth Rodríguez Torres, y el subdirector médico del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Ricardo Ramón Andrade Pedraza.
La directora del HGR No. 1, Norma Arcelia Escarpita Bolívar, agradeció a las familias y destacó que “en un acto de amor incondicional, decidieron apoyar a otras familias regalándoles esperanza”.
Julieta Valenzuela Escobedo, coordinadora de Procuración, Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos del mismo hospital, agradeció el altruismo de las familias y expresó su deseo de que “su memoria permanezca con dignidad y su legado continúe presente en las vidas que ayudaron a transformar”.
Adriana de León, presidenta de la Fundación Hai Tümü I.A.P., reconoció la decisión de cada familia de decir sí a la donación y expresó que “la dignidad de una persona no termina en el momento de su muerte, también se expresa en la manera en que honramos su historia, respetamos sus decisiones y acompañamos a quienes lo amaron”.