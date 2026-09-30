IMSS Querétaro reconoce a 58 familias que donaron órganos

En lo que va de 2026, el Instituto ha realizado 47 procuraciones en Querétaro: una multiorgánica y 46 de córnea.

Una mujer entrega un documento a otra persona en la ceremonia del IMSS Querétaro para familias donadoras de órganos
  • Fueron reconocidas 58 familias que dijeron sí a la donación de órganos y tejidos durante 2025 y 2026.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro reconoció a 58 familias de donadores de órganos y tejidos que durante 2025 y 2026 dijeron sí a la donación, en una ceremonia por el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.

Las familias se reunieron en el Teatro del IMSS Querétaro, en la ceremonia conmemorativa Héroes por decisión, para recordar a sus seres queridos, quienes en vida expresaron su deseo de donar.

En lo que va de 2026, el IMSS en Querétaro ha realizado 47 procuraciones: una multiorgánica y 46 de córnea.

En el evento estuvieron presentes la coordinadora auxiliar de Atención Médica de Hospitales, Tania Elizabeth Rodríguez Torres, y el subdirector médico del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Ricardo Ramón Andrade Pedraza.

La directora del HGR No. 1, Norma Arcelia Escarpita Bolívar, agradeció a las familias y destacó que “en un acto de amor incondicional, decidieron apoyar a otras familias regalándoles esperanza”.

Julieta Valenzuela Escobedo, coordinadora de Procuración, Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos del mismo hospital, agradeció el altruismo de las familias y expresó su deseo de que “su memoria permanezca con dignidad y su legado continúe presente en las vidas que ayudaron a transformar”.

Adriana de León, presidenta de la Fundación Hai Tümü I.A.P., reconoció la decisión de cada familia de decir sí a la donación y expresó que “la dignidad de una persona no termina en el momento de su muerte, también se expresa en la manera en que honramos su historia, respetamos sus decisiones y acompañamos a quienes lo amaron”.

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