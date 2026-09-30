Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Jorge Antonio Kahwagi Macari, exdiputado federal y exboxeador profesional, falleció a los 58 años. El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, confirmó la noticia.

Velasco expresó sus condolencias a familiares y amistades del también excampeón de boxeo. "Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari, con quien coincidimos como diputados federales en la LIX Legislatura", compartió.

Políticos, empresarios y figuras del espectáculo que en algún momento coincidieron con él enviaron mensajes de pésame. El actor y empresario Roberto Palazuelos le escribió "Vuela alto, querido Jorge" y se unió al dolor de la familia.

Kahwagi Macari cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el sector privado fue director corporativo y accionista del Grupo Empresarial Periodístico.

Debutó como boxeador profesional en 2001. Dos años después se coronó campeón de peso crucero en Latinoamérica y en la República Mexicana.

Su carrera parlamentaria comenzó con el PVEM, que lo llevó como diputado federal a la LIX Legislatura. Ahí fue nombrado coordinador del grupo parlamentario del partido.

Después se incorporó al Partido Nueva Alianza, donde asumió la Secretaría General de la Junta Ejecutiva Nacional y, más tarde, su Presidencia.

Entre 2009 y 2012 volvió a San Lázaro como diputado federal por representación proporcional. En agosto de 2011 fue designado coordinador de la bancada de Nueva Alianza, cargo que lo llevó a integrarse a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados durante el último año de la LXI Legislatura.