Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por delitos contra la salud en la colonia Linda Vista, donde le encontraron varias envolturas y bolsas plásticas con contenido granulado coincidente con "cristal", informó la corporación.
Los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia y transitaban por la calle Metralla cuando vieron a un hombre consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Lo abordaron y le hicieron saber que su conducta representaba una falta administrativa.
Al realizarle una revisión, localizaron en su posesión las envolturas y bolsas plásticas, por lo que quedó detenido.
Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación legal.