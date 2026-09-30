Detienen a hombre por delitos contra la salud en Linda Vista

Oficiales de la SSPMQ lo abordaron por beber en la vía pública sobre la calle Metralla y le encontraron varias envolturas y bolsas plásticas.

Policías de la SSPMQ custodian a un hombre detenido por delitos contra la salud junto a una patrulla en Querétaro

El hombre fue detenido por delitos contra la salud en la colonia Linda Vista y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por delitos contra la salud en la colonia Linda Vista, donde le encontraron varias envolturas y bolsas plásticas con contenido granulado coincidente con "cristal", informó la corporación.

Los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia y transitaban por la calle Metralla cuando vieron a un hombre consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Lo abordaron y le hicieron saber que su conducta representaba una falta administrativa.

Al realizarle una revisión, localizaron en su posesión las envolturas y bolsas plásticas, por lo que quedó detenido.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación legal.

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