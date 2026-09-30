Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro solicitó por medios electrónicos 11 órdenes de cateo al Poder Judicial del Estado, que emitió las autorizaciones con firma electrónica durante la Operación “MÁSCARA” en la colonia Lomas de Casa Blanca, en el municipio de Querétaro. El despliegue dejó cuatro personas detenidas, de acuerdo con la información oficial.
El 29 de septiembre de 2026 comenzó a operar Sinergia Digital, el modelo que incorpora herramientas tecnológicas a la solicitud y obtención de autorizaciones judiciales para actos de investigación sujetos a control constitucional, y con el que, según la información oficial, la Fiscalía y el Poder Judicial buscan agilizar esos trámites y reforzar la capacidad de respuesta de las investigaciones.
La solicitud y la autorización de órdenes de cateo se hicieron por esta vía por primera vez, según la misma información.
La Fiscalía envió las solicitudes por vía digital al Poder Judicial. Tras analizarlas, el Poder Judicial emitió las autorizaciones con firma electrónica y las resoluciones llegaron en tiempo real. En cuestión de minutos se imprimieron en el mismo sitio y comenzó la ejecución simultánea de las diligencias.
Fueron asegurados cuatro inmuebles y tres vehículos relacionados con la investigación. Los cuatro detenidos se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mxEntre los cuatro detenidos figura Luis Uriel “N”, alias “Denver”, a quien las autoridades identifican como generador de violencia y como uno de los objetivos prioritarios de la zona. Quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.
En los puntos intervenidos se aseguraron dosis de sustancias con características de narcótico, entre ellas metanfetamina y cocaína; aproximadamente 40 kilos de marihuana; un arma de fuego y dinero en efectivo, además de otros indicios.
También fueron asegurados cuatro inmuebles y tres vehículos relacionados con la investigación.
La Policía de Investigación del Delito (PID) y la Policía Estatal (POES) brindaron seguridad y apoyo durante la intervención.
Todos los indicios quedaron asegurados e integrados a la carpeta de investigación, en la que continuarán los análisis periciales.