Fiscalía y Poder Judicial tramitan cateos con firma electrónica

La Operación “MÁSCARA” en Lomas de Casa Blanca dejó cuatro detenidos, cuatro inmuebles y tres vehículos asegurados, además de aproximadamente 40 kilos de marihuana.

Policías de la POES y agentes de la PID revisan una orden sobre un vehículo en los cateos de Lomas de Casa Blanca

La Policía de Investigación del Delito y la Policía Estatal brindaron seguridad y apoyo durante la intervención. Los cuatro detenidos se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro solicitó por medios electrónicos 11 órdenes de cateo al Poder Judicial del Estado, que emitió las autorizaciones con firma electrónica durante la Operación “MÁSCARA” en la colonia Lomas de Casa Blanca, en el municipio de Querétaro. El despliegue dejó cuatro personas detenidas, de acuerdo con la información oficial.

El 29 de septiembre de 2026 comenzó a operar Sinergia Digital, el modelo que incorpora herramientas tecnológicas a la solicitud y obtención de autorizaciones judiciales para actos de investigación sujetos a control constitucional, y con el que, según la información oficial, la Fiscalía y el Poder Judicial buscan agilizar esos trámites y reforzar la capacidad de respuesta de las investigaciones.

La solicitud y la autorización de órdenes de cateo se hicieron por esta vía por primera vez, según la misma información.

La Fiscalía envió las solicitudes por vía digital al Poder Judicial. Tras analizarlas, el Poder Judicial emitió las autorizaciones con firma electrónica y las resoluciones llegaron en tiempo real. En cuestión de minutos se imprimieron en el mismo sitio y comenzó la ejecución simultánea de las diligencias.

Agentes de la POES, la PID y Sinergia frente a un inmueble con sello de asegurado en Lomas de Casa Blanca, Quer\u00e9taro Fueron asegurados cuatro inmuebles y tres vehículos relacionados con la investigación. Los cuatro detenidos se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx

Entre los cuatro detenidos figura Luis Uriel “N”, alias “Denver”, a quien las autoridades identifican como generador de violencia y como uno de los objetivos prioritarios de la zona. Quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

En los puntos intervenidos se aseguraron dosis de sustancias con características de narcótico, entre ellas metanfetamina y cocaína; aproximadamente 40 kilos de marihuana; un arma de fuego y dinero en efectivo, además de otros indicios.

También fueron asegurados cuatro inmuebles y tres vehículos relacionados con la investigación.

La Policía de Investigación del Delito (PID) y la Policía Estatal (POES) brindaron seguridad y apoyo durante la intervención.

Todos los indicios quedaron asegurados e integrados a la carpeta de investigación, en la que continuarán los análisis periciales.

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