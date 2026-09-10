Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó ocho órdenes de cateo en los municipios de Querétaro y Corregidora, con saldo de nueve personas detenidas, como parte de un operativo de la estrategia Sinergia por Querétaro, que en abril pasado ya había dejado tres detenidos tras ocho cateos simultáneos en los mismos municipios.
Las ocho células operativas intervinieron las colonias El Tintero, San Antonio de la Punta, Menchaca III y Lomas de Casa Blanca, en el municipio de Querétaro, así como Rinconada Mediterráneo, La Negreta y El Paraíso, en Corregidora.
Las detenciones se relacionan con hechos investigados por usurpación de funciones, delitos contra la salud, posesión de cartuchos y cargadores, y posesión de narcótico. Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentó, además, dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de violencia familiar.
Entre las personas detenidas, la Fiscalía identificó a un presunto integrante activo de una corporación de seguridad y a dos exintegrantes de corporaciones de seguridad.
Las nueve personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales y determinar su situación jurídica conforme a cada caso.
Personal ministerial y de la PID encabezaron las intervenciones, con apoyo de la Policía Estatal y del Gabinete de Seguridad a través del Ejército Mexicano, dentro de la operatividad de la estrategia Sinergia por Querétaro, que en junio pasado sumó 20 detenidos tras nueve cateos simultáneos en los mismos municipios de Querétaro y Corregidora.