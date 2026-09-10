Sinergia deja 9 detenidos y 8 cateos en Querétaro y Corregidora

Un elemento activo y dos exintegrantes de corporaciones de seguridad figuran entre los nueve detenidos, además de dos órdenes de aprehensión cumplimentadas por violencia familiar.

Tarjeta de la Fiscalía General de Querétaro con las fotografías de rostro difuminado de las nueve personas detenidas en el operativo Sinergia por Querétaro en Querétaro y Corregidora

Nueve personas fueron detenidas durante los ocho cateos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en Querétaro y Corregidora, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial no resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó ocho órdenes de cateo en los municipios de Querétaro y Corregidora, con saldo de nueve personas detenidas, como parte de un operativo de la estrategia Sinergia por Querétaro, que en abril pasado ya había dejado tres detenidos tras ocho cateos simultáneos en los mismos municipios.

Las ocho células operativas intervinieron las colonias El Tintero, San Antonio de la Punta, Menchaca III y Lomas de Casa Blanca, en el municipio de Querétaro, así como Rinconada Mediterráneo, La Negreta y El Paraíso, en Corregidora.

Las detenciones se relacionan con hechos investigados por usurpación de funciones, delitos contra la salud, posesión de cartuchos y cargadores, y posesión de narcótico. Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentó, además, dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de violencia familiar.

Entre las personas detenidas, la Fiscalía identificó a un presunto integrante activo de una corporación de seguridad y a dos exintegrantes de corporaciones de seguridad.

Las nueve personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales y determinar su situación jurídica conforme a cada caso.

Personal ministerial y de la PID encabezaron las intervenciones, con apoyo de la Policía Estatal y del Gabinete de Seguridad a través del Ejército Mexicano, dentro de la operatividad de la estrategia Sinergia por Querétaro, que en junio pasado sumó 20 detenidos tras nueve cateos simultáneos en los mismos municipios de Querétaro y Corregidora.

seguridad criminalidad fiscalia

Reciente

El gobernador Mauricio Kuri González habla ante productores durante la entrega de apoyos en San Juan del Río
Editorial

Querétaro entrega semillas a 415 productores de San Juan del Río

El programa Dinamismo Agroalimentario benefició además a 164 productores del municipio con apoyos complementarios para el sector.

Grupo de funcionarios y comerciantes muestra ejemplares del folleto Querétaro Historia de Éxito en una cocina económica de Amealco de Bonfil.
Amealco

Diputada Leonor Mejía lleva brigada del Quinto Informe a Amealco

La legisladora acompañó a los secretarios Rosendo Anaya y Luis Nava, además del senador Agustín Dorantes, durante el recorrido por Amealco de Bonfil.

Andamiaje envuelve la torre campanario del Templo de San Juan de Dios durante su rehabilitación, en San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río invierte $4.3 mdp en templo San Juan de Dios

La obra, que beneficiará a cerca de 300 mil personas, es supervisada por autoridades federales y municipales de cultura.

Diputados de la Comisión de Planeación y Presupuesto sesionan en mesa de trabajo sobre el Plan Querétaro 2050.
Legislatura

Legislatura analiza actualización del Plan Querétaro 2050

Legisladores plantearon dudas sobre metas intermedias, el manejo del agua y el crecimiento metropolitano del plan que se extiende hasta 2050.