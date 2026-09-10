Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Los teléfonos celulares en México recibirán el sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas del centro del país, un mensaje de prueba del Sistema Nacional de Alertas como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, convocado bajo el lema "La Prevención es nuestra fuerza" por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que mantiene a Querétaro dentro de la red nacional de monitoreo sísmico.

El aviso solo llegará a los equipos que cumplan tres condiciones, según la información difundida por la SSPC y la CNPC: estar encendidos y conectados a redes 2G, 3G, 4G o 5G; contar con el sistema operativo actualizado y sin modificaciones, y no requerir saldo ni datos móviles disponibles, ya que el mensaje de alerta no tiene ningún costo para el usuario.

El texto que recibirán los equipos compatibles advierte de forma explícita que se trata de un ejercicio: "ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO".

Las autoridades pidieron a la población no alarmarse al recibir el mensaje e informarse antes del ejercicio. Quienes deseen inscribir un inmueble al Segundo Simulacro Nacional 2026 pueden hacerlo en simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2026/, el sitio habilitado por la SSPC para ese fin.

Se trata del segundo ejercicio nacional de protección civil del año: el Primer Simulacro Nacional se realizó el 6 de mayo, cuando el Centro Cívico de Querétaro evacuó a mil 180 personas en un tiempo tres minutos menor al del ejercicio equivalente del año anterior, de acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil.