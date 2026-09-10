Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció ocho medidas de simplificación administrativa dirigidas a micro y pequeñas empresas, con las que busca reducir trámites, tiempos y costos para más de 765 mil registros patronales con menos de nueve trabajadores registrados ante el organismo.

Las medidas se dieron a conocer durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que las ocho acciones buscan que los empleadores destinen más tiempo a hacer crecer sus negocios y menos a procesos burocráticos.

La primera medida crea un registro patronal simplificado para nuevas microempresas: gracias a la interconexión con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el número de campos necesarios para el alta bajará de 80 a 14, con información precargada y solicitud únicamente de los datos indispensables.

La segunda acción implementa un pago integrado: los patrones podrán descargar desde un solo punto los formatos correspondientes a impuestos y a cuotas de seguridad social, sin recurrir a portales ni trámites separados.

También se habilitarán movimientos afiliatorios simplificados, con los que las microempresas podrán realizar altas, bajas y modificaciones salariales de sus trabajadores desde un espacio digital diseñado para ellas, sin intermediarios ni necesidad de acudir a las subdelegaciones del Seguro Social.

En materia de seguridad laboral, Robledo explicó que se establecerá una determinación digital de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo: las microempresas podrán optar por no presentar la determinación anual de esa prima y recibirán acompañamiento en acciones de prevención de accidentes laborales.

Con la Tarjeta de Identificación Patronal digital (TIP digital), documento que se obtiene a través de Buzón IMSS y del que se benefician micro, pequeñas y medianas empresas, se elimina el documento físico y ya no será necesario acudir a una subdelegación para trámites como el cambio de representante legal o de domicilio.

La sexta medida es la reactivación del registro por Buzón IMSS, trámite que antes implicaba esperas de hasta tres meses. "A partir de este año el proceso cambia y ahora la reactivación tendrá requisitos mucho más sencillos y se aplicará el mismo procedimiento en todo el país que permitirá acortar los tiempos de espera", señaló el director general del Instituto.

Actualmente los patrones pueden descargar desde el Buzón IMSS las propuestas de pago de las cuotas obrero-patronales de sus trabajadores. Con el Formato de Pago de Cuotas Digital, a partir de octubre podrán consultar cómo se integra esa propuesta, con el desglose de nombre, apellido y cuota de cada trabajador en el mismo documento.

Robledo añadió que, a través de Buzón IMSS, habrá acompañamiento digital y virtual durante todo el primer año para las microempresas que inician actividades, con un enfoque preventivo y contacto permanente para "prevenir antes de sancionar".

"Es reducir trámites, reducir filas, reducir tiempos para que las microempresas puedan dedicarse a sus labores y hacer crecer la economía de nuestro país", concluyó el director general del IMSS.