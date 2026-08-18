Ciudad de México, 18 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó 1 millón 140 mil 373 cirugías de enero a julio de 2026, cifra que representa un crecimiento de 36 por ciento respecto a las 698 mil 555 operaciones registradas en el mismo periodo de 2023, informó el director general de la institución, Zoé Robledo, en la conferencia matutina en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El dato forma parte de un balance más amplio sobre los resultados del IMSS en materia de atención médica durante el año en curso.

El resultado, señaló Robledo, es posible gracias a la operación de mil 122 quirófanos distribuidos en 366 hospitales del país. Entre los procedimientos con mayor demanda se encuentran cirugías por fracturas, hernias, vesícula biliar, padecimientos intestinales y cataratas; estas últimas, precisó, con un incremento relevante atribuido al programa Ver por México.

En cuanto a las consultas de especialidad, el director general del IMSS indicó que de enero a julio se otorgaron 19 millones 735 mil atenciones, un alza de 37 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Atribuyó el incremento a la contratación de médicas y médicos especialistas en 88 especialidades clínicas y quirúrgicas, la apertura de nuevos hospitales y la habilitación de más turnos de atención. Las especialidades con mayor demanda son Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Nefrología y Oncología Médica.

Zoé Robledo anunció que el instituto adoptará un sistema de programación digital de consultas de especialidad, apoyado en el expediente clínico electrónico, con el objetivo de eliminar citas con tiempos de espera prolongados. La medida, dijo, permitirá una mejor gestión de la agenda médica.

Respecto a las consultas de Medicina Familiar, el funcionario informó que de enero a julio de 2026 se otorgaron 64 millones 991 mil 126 atenciones, por encima de los 56 millones registradas en el mismo lapso de 2023. El incremento obedece, explicó, a la apertura de turnos vespertinos, de fin de semana y de tiempo completo.

Como referencia local del mismo esfuerzo de fortalecimiento del primer nivel, la UMF 6 de San Juan del Río se encuentra en proceso de transformación a UMF Plus para ampliar consultorios y habilitar urgencias las 24 horas.

Entre los padecimientos con mayor presencia en el Primer Nivel destacan la diabetes mellitus, con 12 millones de pacientes atendidos, enfermedades cardiovasculares —principalmente hipertensión—, traumatismos e infecciones respiratorias.

En materia de urgencias, el IMSS registró 10 millones de atenciones de enero a julio de 2026, tanto en hospitales como en Unidades de Medicina Familiar con admisión médica continua. Robledo indicó que los traumatismos, en particular los accidentes de motocicleta, son actualmente el tipo de trauma con mayor frecuencia en los servicios de urgencias de la institución.

Al cierre de su intervención, el director general del IMSS reconoció la labor de las asistentes médicas en su día.