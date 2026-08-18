Querétaro, 18 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la tercera vinculación a proceso en contra de Diego Armando "N" por el delito de robo de vehículo, derivado de hechos registrados el 7 de marzo de 2026 en una plaza comercial ubicada sobre avenida 5 de Febrero, en la colonia Los Virreyes del municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación ministerial, la víctima dejó su vehículo estacionado en el estacionamiento subterráneo del centro comercial. El imputado presuntamente ingresó al área y se apoderó de la unidad.
Tras la denuncia de la víctima, la Policía de Investigación del Delito realizó la inspección del lugar y digitalizó las videograbaciones de las cámaras de videovigilancia del inmueble, lo que permitió robustecer la carpeta de investigación.
En audiencia inicial celebrada el 20 de julio de 2026, la autoridad judicial vinculó a proceso a Diego Armando "N" e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La resolución representa la tercera vinculación a proceso del imputado por hechos de la misma naturaleza. En casos similares recientes de robo de vehículo en el municipio de Querétaro, la Fiscalía ha utilizado registros de videovigilancia para establecer la participación de los presuntos responsables, como ocurrió también con los tres imputados detenidos tras el asalto en las inmediaciones de plaza Antea en octubre de 2025.
La Fiscalía General del Estado continúa con los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la carpeta, a fin de llevar el proceso conforme a derecho.