Detienen a presunto líder de extorsión en la Central de Abasto

La Fiscalía de Oaxaca ejecutó la orden contra R. G. C. C. con inteligencia naval de la Marina y respaldo táctico de la UFAE.

Detenido por extorsión en la Central de Abasto, Oaxaca, entre elementos de seguridad frente a una lona de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó la orden de aprehensión con el respaldo de la UFAE, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Oaxaca, 2 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión contra R. G. C. C., a quien señala como uno de los principales líderes de una organización dedicada a cobrar cuotas a comerciantes de la zona comercial de la Central de Abasto.

La Fiscalía lo considera de alta peligrosidad. De acuerdo con las indagatorias y las denuncias recibidas, exigía el pago de cuotas periódicas, el llamado cobro de piso, a comerciantes fijos y semifijos a cambio de permitirles vender sus productos.

De acuerdo con la Fiscalía, quienes se negaban a pagar o decían no tener el dinero ante el aumento arbitrario de las cuotas eran amedrentados de forma violenta.

La investigación establece que los extorsionadores exhibían armas de fuego ocultas en su vestimenta para amenazar de muerte a los comerciantes o advertirles que destruirían sus triciclos y puestos de trabajo si no entregaban el efectivo exigido.

También estableció la participación directa de al menos otras dos mujeres que acompañaban al detenido en las acciones de intimidación.

La Fiscalía presentó la captura como un golpe a las estructuras financieras de las organizaciones criminales en Oaxaca y la ubicó entre las labores para desarticular cada uno de los brazos delictivos de la organización denominada ASAEO.

La investigación fue fortalecida con el apoyo de la inteligencia naval de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Los operativos tácticos en campo tuvieron el respaldo de la Unidad de Fuerzas y Acción Estratégica (UFAE) de la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Palacio de Bellas Artes iluminado al atardecer, con su cúpula y la plaza frontal, en el Día Mundial de la Arquitectura
México

Día Mundial de la Arquitectura: México tiene 36 sitios UNESCO

La UIA fijó para 2026 un lema sobre vivienda; Querétaro figura en la lista de la UNESCO con su centro histórico y sus misiones franciscanas.

Tres detenidos con el rostro cubierto, entre elementos de la Guardia Nacional y de la SSPC, tras el cateo en Huixquilucan.
Seguridad

Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos en Huixquilucan

Tres hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos durante un cateo autorizado por un Juez de Control.

Tarjeta de la Fiscalía con imputado por tentativa de feminicidio en San Juan del Río; vinculado a proceso, rostro difuminado
Querétaro

Vinculan a proceso a hombre por tentativa de feminicidio

Según la Fiscalía, amenazó de muerte a la mujer en una parada de transporte público y minutos después dirigió una camioneta contra ella.

Personal médico con chalecos de protección en la sala de hemodinamia, visto desde la cabina de control con monitores
Salud

Dolor de pecho o desmayo: IMSS pide acudir a la UMF

Arturo Muñiz García, director del Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Monterrey, llamó a hacer ejercicio al menos cinco días a la semana.