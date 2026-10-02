Oaxaca, 2 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión contra R. G. C. C., a quien señala como uno de los principales líderes de una organización dedicada a cobrar cuotas a comerciantes de la zona comercial de la Central de Abasto.
La Fiscalía lo considera de alta peligrosidad. De acuerdo con las indagatorias y las denuncias recibidas, exigía el pago de cuotas periódicas, el llamado cobro de piso, a comerciantes fijos y semifijos a cambio de permitirles vender sus productos.
De acuerdo con la Fiscalía, quienes se negaban a pagar o decían no tener el dinero ante el aumento arbitrario de las cuotas eran amedrentados de forma violenta.
La investigación establece que los extorsionadores exhibían armas de fuego ocultas en su vestimenta para amenazar de muerte a los comerciantes o advertirles que destruirían sus triciclos y puestos de trabajo si no entregaban el efectivo exigido.
También estableció la participación directa de al menos otras dos mujeres que acompañaban al detenido en las acciones de intimidación.
La Fiscalía presentó la captura como un golpe a las estructuras financieras de las organizaciones criminales en Oaxaca y la ubicó entre las labores para desarticular cada uno de los brazos delictivos de la organización denominada ASAEO.
La investigación fue fortalecida con el apoyo de la inteligencia naval de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Los operativos tácticos en campo tuvieron el respaldo de la Unidad de Fuerzas y Acción Estratégica (UFAE) de la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.