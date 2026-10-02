Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- Dolor en el pecho, falta de aire, sudoración extrema que el ejercicio realizado no explica o un desmayo son motivo para acudir a la Unidad Médica Familiar (UMF) más cercana, afirmó Arturo Muñiz García, director del Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León.
Cualquiera de esas señales puede ser indicio de un problema en el corazón, añadió.
Si es necesario, en la consulta de Medicina Familiar se canaliza al paciente con un cardiólogo.
Muñiz García destacó que las UMF cuentan con programas preventivos y servicios de nutrición, y que los hospitales de segundo y tercer nivel ofrecen consulta externa de Cardiología, servicios de hemodinamia, medicina nuclear, cirugía cardiovascular, cardiología pediátrica y rehabilitación cardiaca, entre otros, enfocados en prevenir y atender enfermedades cardiacas.
“La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades del corazón, como la cardiopatía isquémica (falta de suministro adecuado de circulación sanguínea al corazón)”, dijo el especialista, quien citó también las miocardiopatías dilatadas, que condicionan insuficiencia cardiaca; las enfermedades de las válvulas cardiacas y las congénitas, entre otras.
El IMSS aplica actualmente el programa Código Infarto, subrayó. Según el especialista, ha permitido dar atención inmediata a quienes presentan un infarto agudo al miocardio, al acortar el tiempo entre los primeros síntomas y la atención en una sala de hemodinamia.
Como medidas preventivas, Muñiz García enumeró una alimentación balanceada, ejercicio al menos cinco días a la semana, evitar el consumo de tabaco y alcohol y mantener un peso saludable. A quienes viven con una enfermedad crónica, como hipertensión arterial o diabetes mellitus, les pidió acudir de manera regular a consulta.
Atender a tiempo cualquier problema del corazón es de suma importancia, advirtió: “después de 3 segundos que deja de latir, una persona pierde el conocimiento y tras cinco minutos, la vida”.