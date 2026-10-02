Dolor de pecho o desmayo: IMSS pide acudir a la UMF

Arturo Muñiz García, director del Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Monterrey, llamó a hacer ejercicio al menos cinco días a la semana.

Personal médico con chalecos de protección en la sala de hemodinamia, visto desde la cabina de control con monitores

Los servicios de hemodinamia y medicina nuclear de los hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS se enfocan en prevenir y atender enfermedades cardiacas, indicó Arturo Muñiz García.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- Dolor en el pecho, falta de aire, sudoración extrema que el ejercicio realizado no explica o un desmayo son motivo para acudir a la Unidad Médica Familiar (UMF) más cercana, afirmó Arturo Muñiz García, director del Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León.

Cualquiera de esas señales puede ser indicio de un problema en el corazón, añadió.

Si es necesario, en la consulta de Medicina Familiar se canaliza al paciente con un cardiólogo.

Muñiz García destacó que las UMF cuentan con programas preventivos y servicios de nutrición, y que los hospitales de segundo y tercer nivel ofrecen consulta externa de Cardiología, servicios de hemodinamia, medicina nuclear, cirugía cardiovascular, cardiología pediátrica y rehabilitación cardiaca, entre otros, enfocados en prevenir y atender enfermedades cardiacas.

“La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades del corazón, como la cardiopatía isquémica (falta de suministro adecuado de circulación sanguínea al corazón)”, dijo el especialista, quien citó también las miocardiopatías dilatadas, que condicionan insuficiencia cardiaca; las enfermedades de las válvulas cardiacas y las congénitas, entre otras.

El IMSS aplica actualmente el programa Código Infarto, subrayó. Según el especialista, ha permitido dar atención inmediata a quienes presentan un infarto agudo al miocardio, al acortar el tiempo entre los primeros síntomas y la atención en una sala de hemodinamia.

Como medidas preventivas, Muñiz García enumeró una alimentación balanceada, ejercicio al menos cinco días a la semana, evitar el consumo de tabaco y alcohol y mantener un peso saludable. A quienes viven con una enfermedad crónica, como hipertensión arterial o diabetes mellitus, les pidió acudir de manera regular a consulta.

Atender a tiempo cualquier problema del corazón es de suma importancia, advirtió: “después de 3 segundos que deja de latir, una persona pierde el conocimiento y tras cinco minutos, la vida”.

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