Calles de zonas industriales recibieron 17 millones: Cabrera

Ante CANACINTRA y la Asociación de Industriales, el edil reportó cerca de 120 millones ejercidos en más de mil acciones de obra pública.

Tres hombres posan frente a una mampara del Informe de Gobierno durante el encuentro con industriales en San Juan del Río
El encuentro con CANACINTRA y la Asociación de Industriales fue el noveno día de actividades por el Quinto Informe de Gobierno.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El gobierno municipal destinó cerca de 17 millones de pesos a obras en calles de zonas industriales, informó el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

En el noveno día de actividades por su Quinto Informe de Gobierno, Cabrera Valencia presentó los resultados del último año a integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y de la Asociación de Industriales, ambas de San Juan del Río.

Mencionó que alrededor de 13 millones de pesos se destinaron a las calles Yaquis y Aztecas, en la Nueva Zona Industrial, y 4.08 millones a la calle 2 Poniente, en Valle de Oro.

En total, recordó, se ejercieron cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública para mejorar vialidades, servicios básicos, espacios educativos y comunitarios.

En empleo, el edil refirió que la Bolsa de Empleo vinculó con oportunidades laborales a 346 personas. Enlistó también 2,311 participaciones en capacitaciones empresariales y 72 establecimientos beneficiados con la campaña Consume Local. La plataforma Vive San Juan, de difusión digital de atractivos, servicios y comercios, alcanzó 17,301 visualizaciones.

Expuso que se construyeron o rehabilitaron 3,488 metros de drenaje, 4,539 metros de redes de agua potable y 900 metros de electrificación, que suman más de ocho kilómetros de redes. Otras 105 acciones de limpieza, desazolve y mantenimiento preventivo se hicieron en drenes, canales, pasos de agua y alcantarillas.

El mantenimiento preventivo cubrió 38,563 metros lineales de las principales redes de drenaje, equivalentes a más de 38 kilómetros, y se atendieron 1,201 taponamientos en descargas sanitarias domiciliarias. Se renovaron 992 metros de tubería deteriorada en ocho vialidades o zonas, con una inversión de 10 millones 912 mil pesos.

En pozos, Cabrera Valencia citó 4 millones 477 mil pesos para mantenimiento preventivo y correctivo en diez zonas del municipio, y 9 millones 337 mil pesos para la puesta en operación y la obra eléctrica del pozo 51, en Lomas de Banthí.

Se incorporaron 33 vialidades al padrón municipal, procedimiento que formaliza su reconocimiento.

Sobre el modelo Un Mejor San Juan Digital, que integra registros, expedientes y plataformas para facilitar el acceso a los servicios municipales y ordenar su seguimiento, señaló que la Clave Única Sanjuanense tiene 20,329 registros y que el portal municipal suma más de 700 mil visitas.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; las secretarias de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa; el secretario de Gobierno, Abel Espinoza Suárez; el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez, y el coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate.

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