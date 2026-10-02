San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El gobierno municipal destinó cerca de 17 millones de pesos a obras en calles de zonas industriales, informó el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.
En el noveno día de actividades por su Quinto Informe de Gobierno, Cabrera Valencia presentó los resultados del último año a integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y de la Asociación de Industriales, ambas de San Juan del Río.
Mencionó que alrededor de 13 millones de pesos se destinaron a las calles Yaquis y Aztecas, en la Nueva Zona Industrial, y 4.08 millones a la calle 2 Poniente, en Valle de Oro.
En total, recordó, se ejercieron cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública para mejorar vialidades, servicios básicos, espacios educativos y comunitarios.
En empleo, el edil refirió que la Bolsa de Empleo vinculó con oportunidades laborales a 346 personas. Enlistó también 2,311 participaciones en capacitaciones empresariales y 72 establecimientos beneficiados con la campaña Consume Local. La plataforma Vive San Juan, de difusión digital de atractivos, servicios y comercios, alcanzó 17,301 visualizaciones.
Expuso que se construyeron o rehabilitaron 3,488 metros de drenaje, 4,539 metros de redes de agua potable y 900 metros de electrificación, que suman más de ocho kilómetros de redes. Otras 105 acciones de limpieza, desazolve y mantenimiento preventivo se hicieron en drenes, canales, pasos de agua y alcantarillas.
El mantenimiento preventivo cubrió 38,563 metros lineales de las principales redes de drenaje, equivalentes a más de 38 kilómetros, y se atendieron 1,201 taponamientos en descargas sanitarias domiciliarias. Se renovaron 992 metros de tubería deteriorada en ocho vialidades o zonas, con una inversión de 10 millones 912 mil pesos.
En pozos, Cabrera Valencia citó 4 millones 477 mil pesos para mantenimiento preventivo y correctivo en diez zonas del municipio, y 9 millones 337 mil pesos para la puesta en operación y la obra eléctrica del pozo 51, en Lomas de Banthí.
Se incorporaron 33 vialidades al padrón municipal, procedimiento que formaliza su reconocimiento.
Sobre el modelo Un Mejor San Juan Digital, que integra registros, expedientes y plataformas para facilitar el acceso a los servicios municipales y ordenar su seguimiento, señaló que la Clave Única Sanjuanense tiene 20,329 registros y que el portal municipal suma más de 700 mil visitas.
Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; las secretarias de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa; el secretario de Gobierno, Abel Espinoza Suárez; el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez, y el coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate.