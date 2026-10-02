Querétaro, 2 de octubre de 2026.- Las lluvias en Querétaro irán en aumento hasta el 5 de octubre, cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé acumulados de 75 a 150 milímetros en el norte y centro del estado. En San Juan del Río, el pronóstico municipal del SMN marca 95% de probabilidad de lluvia, con 15 °C de mínima y 25 °C de máxima.
Para esta jornada, el SMN pronostica cielo nublado y una mañana de fresca a templada y, por la tarde, chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte de Querétaro. Todas las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y el viento dejará rachas de hasta 30 kilómetros por hora.
Las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de hasta 30 kilómetros por hora, según el SMN. rotativo.com.mx
En la capital, el pronóstico municipal marca 18 °C de mínima, 26 °C de máxima y 90% de probabilidad de lluvia. Corregidora, Pedro Escobedo y Tequisquiapan comparten ese 90%; El Marqués queda en 40%, con una mínima de 12 °C.
Donde la lluvia puntual sea fuerte, entre ellas el norte del estado, el SMN señala que las precipitaciones de la tarde podrían elevar el nivel de ríos y arroyos y provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
El pronóstico a 96 horas escalona los acumulados: el 3 de octubre, de 25 a 50 milímetros en el norte de Querétaro, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora; el 4 de octubre, de 50 a 75 milímetros en el norte y centro; y el 5 de octubre, de 75 a 150 milímetros en ambas regiones, categoría que el SMN define como lluvias muy fuertes con puntuales intensas.
Las lluvias de la tarde podrían provocar encharcamientos e inundaciones, advierte el SMN. rotativo.com.mx
El organismo atribuye las lluvias a canales de baja presión en el interior del país, una circulación ciclónica, una vaguada en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 42.
El SMN actualizará su pronóstico a las 18:00 horas, o antes si se registra un cambio significativo.