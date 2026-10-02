Lluvias en Querétaro aumentarán hasta el 5 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos con descargas eléctricas, 90% de probabilidad de lluvia en la capital y 95% en San Juan del Río.

Automóviles sobre pavimento mojado bajo la lluvia y cables eléctricos en una vialidad de Querétaro.

Las lluvias de la tarde podrían provocar encharcamientos e inundaciones, advierte el SMN.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de octubre de 2026.- Las lluvias en Querétaro irán en aumento hasta el 5 de octubre, cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé acumulados de 75 a 150 milímetros en el norte y centro del estado. En San Juan del Río, el pronóstico municipal del SMN marca 95% de probabilidad de lluvia, con 15 °C de mínima y 25 °C de máxima.

Para esta jornada, el SMN pronostica cielo nublado y una mañana de fresca a templada y, por la tarde, chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte de Querétaro. Todas las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y el viento dejará rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Lluvia sobre una vialidad con tr\u00e1fico y cielo cubierto en Quer\u00e9taro, con lluvias en aumento seg\u00fan el SMN. Las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de hasta 30 kilómetros por hora, según el SMN. rotativo.com.mx

En la capital, el pronóstico municipal marca 18 °C de mínima, 26 °C de máxima y 90% de probabilidad de lluvia. Corregidora, Pedro Escobedo y Tequisquiapan comparten ese 90%; El Marqués queda en 40%, con una mínima de 12 °C.

Donde la lluvia puntual sea fuerte, entre ellas el norte del estado, el SMN señala que las precipitaciones de la tarde podrían elevar el nivel de ríos y arroyos y provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

El pronóstico a 96 horas escalona los acumulados: el 3 de octubre, de 25 a 50 milímetros en el norte de Querétaro, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora; el 4 de octubre, de 50 a 75 milímetros en el norte y centro; y el 5 de octubre, de 75 a 150 milímetros en ambas regiones, categoría que el SMN define como lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Autom\u00f3viles sobre pavimento mojado bajo la lluvia y cables el\u00e9ctricos en una vialidad de Quer\u00e9taro. Las lluvias de la tarde podrían provocar encharcamientos e inundaciones, advierte el SMN. rotativo.com.mx

El organismo atribuye las lluvias a canales de baja presión en el interior del país, una circulación ciclónica, una vaguada en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 42.

El SMN actualizará su pronóstico a las 18:00 horas, o antes si se registra un cambio significativo.

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