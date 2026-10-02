Activan Alerta Amber por Valentina García Lugo en Querétaro

La niña, de cinco años, fue vista por última vez el 30 de agosto en la colonia Prados del Mirador, en la capital queretana.

Ficha de Alerta Amber Querétaro AAQ10/2026 con fotografía y media filiación de Valentina García Lugo, de 5 años

La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó la Alerta Amber AAQ10/2026 para localizar a Valentina García Lugo, de cinco años.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó la Alerta Amber AAQ10/2026 para localizar a Valentina García Lugo, niña de cinco años que fue vista por última vez el 30 de agosto en la colonia Prados del Mirador, en la capital queretana.

Ficha de Alerta Amber Quer\u00e9taro AAQ10/2026 con fotograf\u00eda y media filiaci\u00f3n de Valentina Garc\u00eda Lugo, de 5 a\u00f1os Valentina García Lugo, de cinco años, fue vista por última vez el 30 de agosto en la colonia Prados del Mirador, en Querétaro.

Tiene ojos alargados color café oscuro, boca pequeña y cabello ondulado, largo y castaño claro. Como señas particulares presenta un lunar en la parte superior de cada mejilla y un hoyuelo en la mejilla derecha que se marca cuando sonríe.

Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse a Locatel Querétaro al 442 229 1111, al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

La ficha oficial incluye un código QR para consultar el estado actual de la alerta; la Fiscalía pide verificar que, al escanearlo, el dominio de la página sea fiscaliageneralqro.gob.mx.

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