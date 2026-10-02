Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó la Alerta Amber AAQ10/2026 para localizar a Valentina García Lugo, niña de cinco años que fue vista por última vez el 30 de agosto en la colonia Prados del Mirador, en la capital queretana.
Valentina García Lugo, de cinco años, fue vista por última vez el 30 de agosto en la colonia Prados del Mirador, en Querétaro.
Tiene ojos alargados color café oscuro, boca pequeña y cabello ondulado, largo y castaño claro. Como señas particulares presenta un lunar en la parte superior de cada mejilla y un hoyuelo en la mejilla derecha que se marca cuando sonríe.
Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse a Locatel Querétaro al 442 229 1111, al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.
La ficha oficial incluye un código QR para consultar el estado actual de la alerta; la Fiscalía pide verificar que, al escanearlo, el dominio de la página sea fiscaliageneralqro.gob.mx.