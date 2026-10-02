Meza presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro

La LXI Legislatura inició la entrega-recepción de la Mesa Directiva, que fungirá del 2 de octubre de 2026 al 1 de abril de 2027.

Cuatro personas posan bajo el letrero Presidencia Mesa Directiva en la sala de la Legislatura de Querétaro
  • La nueva Mesa Directiva fungirá del 2 de octubre de 2026 al 1 de abril de 2027.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro inició los trabajos de entrega-recepción de la nueva Mesa Directiva, que presidirá la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza del 2 de octubre de 2026 al 1 de abril de 2027.

Laura Andrea Tovar Saavedra será la vicepresidenta y Sully Yanira Mauricio Sixtos, la vicepresidenta suplente. Mauricio Cárdenas Palacios ocupará la primera secretaría y Homero Barrera Mcdonald, la segunda.

Las suplencias de las secretarías recaen en Ulises Gómez de la Rosa, primer secretario suplente, y en Juliana Rosario Hernández Quintanar, segunda secretaria suplente.

Meza Argaluza, quien encabezará las actividades y funciones de la Legislatura local desde este relevo, se comprometió a dar continuidad a los trabajos legislativos y a garantizar una gestión responsable y transparente.

El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente saliente, agradeció a sus compañeras legisladoras su colaboración durante su gestión, independientemente de las fuerzas políticas que representan.

Piedragil Ortiz deseó el mayor de los éxitos a la nueva presidenta y consideró que llevará a cabo dignamente la representación del Poder Legislativo en favor de los intereses de las y los ciudadanos.

legislatura congreso politica adriana meza argaluza

Reciente

Detenido por extorsión en la Central de Abasto, Oaxaca, entre elementos de seguridad frente a una lona de la Fiscalía
Seguridad

Detienen a presunto líder de extorsión en la Central de Abasto

La Fiscalía de Oaxaca ejecutó la orden contra R. G. C. C. con inteligencia naval de la Marina y respaldo táctico de la UFAE.

Seis fotografías de hombres detenidos en Tultitlán por probable encubrimiento por receptación, con los ojos cubiertos
Seguridad

Detienen a seis en Tultitlán y aseguran seis vehículos

La SSEM siguió con cámaras de videovigilancia una motocicleta con reporte de robo; entre las unidades hay un sedán reportado como robado en Brownsville, Texas.

Omar García Harfuch habla en la Conferencia del Pueblo sobre el ataque en secundaria de Torreón, Coahuila
México

Ataque con armas blancas en secundaria de Torreón deja una persona fallecida

Dos jóvenes mayores de edad fueron detenidos y cuatro personas resultaron lesionadas; se integra un grupo de trabajo para prevenir hechos similares.

Palacio de Bellas Artes iluminado al atardecer, con su cúpula y la plaza frontal, en el Día Mundial de la Arquitectura
México

Día Mundial de la Arquitectura: México tiene 36 sitios UNESCO

La UIA fijó para 2026 un lema sobre vivienda; Querétaro figura en la lista de la UNESCO con su centro histórico y sus misiones franciscanas.