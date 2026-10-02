Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro inició los trabajos de entrega-recepción de la nueva Mesa Directiva, que presidirá la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza del 2 de octubre de 2026 al 1 de abril de 2027.
Laura Andrea Tovar Saavedra será la vicepresidenta y Sully Yanira Mauricio Sixtos, la vicepresidenta suplente. Mauricio Cárdenas Palacios ocupará la primera secretaría y Homero Barrera Mcdonald, la segunda.
Las suplencias de las secretarías recaen en Ulises Gómez de la Rosa, primer secretario suplente, y en Juliana Rosario Hernández Quintanar, segunda secretaria suplente.
Meza Argaluza, quien encabezará las actividades y funciones de la Legislatura local desde este relevo, se comprometió a dar continuidad a los trabajos legislativos y a garantizar una gestión responsable y transparente.
El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente saliente, agradeció a sus compañeras legisladoras su colaboración durante su gestión, independientemente de las fuerzas políticas que representan.
Piedragil Ortiz deseó el mayor de los éxitos a la nueva presidenta y consideró que llevará a cabo dignamente la representación del Poder Legislativo en favor de los intereses de las y los ciudadanos.