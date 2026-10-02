Estado de México, 2 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvo a seis hombres en Tultitlán y aseguró seis vehículos, entre ellos dos camionetas al parecer con blindaje artesanal y un sedán de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos, informó la dependencia.
La intervención partió del seguimiento de una motocicleta con reporte de robo por un hecho cometido el 20 de julio en Nezahualcóyotl.
Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) detectó el paso de la unidad y, con cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal, realizó un cerco virtual que permitió establecer su ruta en tiempo real: circuló por la avenida José López Portillo con dirección al poniente, por lo que se avisó a policías estatales en campo.
Policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, que realizaban patrullajes de vigilancia, implementaron un operativo de búsqueda en la posible zona donde se perdió el monitoreo.
Ubicaron, al interior de un taller mecánico de la colonia Lázaro Cárdenas, un vehículo con características similares a las descritas en el reporte.
Los uniformados se aproximaron y solicitaron una inspección para obtener datos de prueba. En el sitio detuvieron a Joaquín “N”, de 36 años; José “N”, de 40; Arturo “N”, de 58; David “N”, de 50; Genaro “N”, de 19, e Ismael “N”, de 38. De acuerdo con la SSEM, son probables implicados en hechos con apariencia de delito de encubrimiento por receptación y alteración de medios de identificación vehicular.
Tras una revisión física, los policías aseguraron seis vehículos: dos motocicletas, una con reporte de robo y placas de identificación sobrepuestas; dos automóviles, uno de ellos un sedán de alta gama con reporte de robo en Brownsville, Texas, Estados Unidos, el 18 de marzo de 2025, y dos camionetas, al parecer con blindaje artesanal.
Los seis detenidos fueron trasladados y presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.
El predio quedó bajo resguardo y custodia de unidades de la Policía Estatal para las diligencias pertinentes.