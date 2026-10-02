Detienen a seis en Tultitlán y aseguran seis vehículos

La SSEM siguió con cámaras de videovigilancia una motocicleta con reporte de robo; entre las unidades hay un sedán reportado como robado en Brownsville, Texas.

Seis fotografías de hombres detenidos en Tultitlán por probable encubrimiento por receptación, con los ojos cubiertos

Los seis detenidos fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Estado de México, 2 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvo a seis hombres en Tultitlán y aseguró seis vehículos, entre ellos dos camionetas al parecer con blindaje artesanal y un sedán de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos, informó la dependencia.

La intervención partió del seguimiento de una motocicleta con reporte de robo por un hecho cometido el 20 de julio en Nezahualcóyotl.

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) detectó el paso de la unidad y, con cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal, realizó un cerco virtual que permitió establecer su ruta en tiempo real: circuló por la avenida José López Portillo con dirección al poniente, por lo que se avisó a policías estatales en campo.

Policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, que realizaban patrullajes de vigilancia, implementaron un operativo de búsqueda en la posible zona donde se perdió el monitoreo.

Ubicaron, al interior de un taller mecánico de la colonia Lázaro Cárdenas, un vehículo con características similares a las descritas en el reporte.

Los uniformados se aproximaron y solicitaron una inspección para obtener datos de prueba. En el sitio detuvieron a Joaquín “N”, de 36 años; José “N”, de 40; Arturo “N”, de 58; David “N”, de 50; Genaro “N”, de 19, e Ismael “N”, de 38. De acuerdo con la SSEM, son probables implicados en hechos con apariencia de delito de encubrimiento por receptación y alteración de medios de identificación vehicular.

Tras una revisión física, los policías aseguraron seis vehículos: dos motocicletas, una con reporte de robo y placas de identificación sobrepuestas; dos automóviles, uno de ellos un sedán de alta gama con reporte de robo en Brownsville, Texas, Estados Unidos, el 18 de marzo de 2025, y dos camionetas, al parecer con blindaje artesanal.

Los seis detenidos fueron trasladados y presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

El predio quedó bajo resguardo y custodia de unidades de la Policía Estatal para las diligencias pertinentes.

seguridad sucesos criminalidad

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