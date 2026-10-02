Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- Una integrante del personal educativo murió y cuatro personas resultaron lesionadas tras una agresión con armas blancas en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Las investigaciones preliminares indican que dos jóvenes mayores de edad ingresaron al plantel y agredieron a personal educativo y estudiantes. Ambos fueron detenidos.
En la Conferencia del Pueblo, García Harfuch informó sobre las acciones para apoyar las investigaciones y prevenir hechos similares, en coordinación con las autoridades de Coahuila.
García Harfuch destacó que, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se integra un grupo de trabajo con distintas instituciones y con instituciones académicas.
Su objetivo, según expuso, es actuar de manera anticipada y contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia.