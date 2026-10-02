Ataque con armas blancas en secundaria de Torreón deja una persona fallecida

Dos jóvenes mayores de edad fueron detenidos y cuatro personas resultaron lesionadas; se integra un grupo de trabajo para prevenir hechos similares.

Omar García Harfuch habla en la Conferencia del Pueblo sobre el ataque en secundaria de Torreón, Coahuila

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que dos jóvenes mayores de edad fueron detenidos tras la agresión con armas blancas en una secundaria de Torreón. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- Una integrante del personal educativo murió y cuatro personas resultaron lesionadas tras una agresión con armas blancas en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las investigaciones preliminares indican que dos jóvenes mayores de edad ingresaron al plantel y agredieron a personal educativo y estudiantes. Ambos fueron detenidos.

En la Conferencia del Pueblo, García Harfuch informó sobre las acciones para apoyar las investigaciones y prevenir hechos similares, en coordinación con las autoridades de Coahuila.

García Harfuch destacó que, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se integra un grupo de trabajo con distintas instituciones y con instituciones académicas.

Su objetivo, según expuso, es actuar de manera anticipada y contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia.

gobierno seguridad claudia sheinbaum

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