Estado de México, 2 de octubre de 2026.- Autoridades federales aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos y una bodega usada para fabricarlos y distribuirlos en Huixquilucan, y detuvieron a tres hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera, informaron las dependencias participantes.
Dentro de las investigaciones sobre la venta y distribución de productos ilegales en el Estado de México, los agentes dieron seguimiento a un predio de Huixquilucan que, de acuerdo con las autoridades, se utilizaba para fabricar y distribuir cigarros ilícitos. Los datos de prueba que obtuvieron fueron presentados ante un Juez de Control.
El juez otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble.
En el cateo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), esta última a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Durante la diligencia se aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, más de 2 millones de cigarros, cuatro máquinas para la elaboración y producción de cigarro, 80 charolas de cigarro, 32 cajas de cigarro no terminadas, 98 cajas de tabaco y 293 cajas con filtros de cigarro.
Completan lo asegurado 170 cajas con 102,000 cajetillas, 646 paquetes de marquilla, 701 rollos de papel adherible para marquilla, 2,926 rollos de papel celofán, 4,032 rollos de papel cigarette verde, 780 rollos de papel cigarette blanco, un compresor y dos vehículos.
A los detenidos, de 46, 49 y 60 años, se les leyeron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.