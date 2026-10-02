Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos en Huixquilucan

Tres hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos durante un cateo autorizado por un Juez de Control.

Tres detenidos con el rostro cubierto, entre elementos de la Guardia Nacional y de la SSPC, tras el cateo en Huixquilucan.

Los tres detenidos, de 46, 49 y 60 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Estado de México, 2 de octubre de 2026.- Autoridades federales aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos y una bodega usada para fabricarlos y distribuirlos en Huixquilucan, y detuvieron a tres hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera, informaron las dependencias participantes.

Dentro de las investigaciones sobre la venta y distribución de productos ilegales en el Estado de México, los agentes dieron seguimiento a un predio de Huixquilucan que, de acuerdo con las autoridades, se utilizaba para fabricar y distribuir cigarros ilícitos. Los datos de prueba que obtuvieron fueron presentados ante un Juez de Control.

El juez otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble.

En el cateo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), esta última a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante la diligencia se aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, más de 2 millones de cigarros, cuatro máquinas para la elaboración y producción de cigarro, 80 charolas de cigarro, 32 cajas de cigarro no terminadas, 98 cajas de tabaco y 293 cajas con filtros de cigarro.

Completan lo asegurado 170 cajas con 102,000 cajetillas, 646 paquetes de marquilla, 701 rollos de papel adherible para marquilla, 2,926 rollos de papel celofán, 4,032 rollos de papel cigarette verde, 780 rollos de papel cigarette blanco, un compresor y dos vehículos.

A los detenidos, de 46, 49 y 60 años, se les leyeron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

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