San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- La autoridad judicial vinculó a proceso a Pablo “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa y le impuso prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el imputado dirigió una camioneta contra su expareja en dos ocasiones durante la madrugada del 2 de agosto de 2026, en San Juan del Río.
Según la investigación, el imputado localizó esa madrugada a la mujer en una parada de transporte público y la amenazó de muerte.
Minutos después, cuando ella viajaba como pasajera en una motocicleta, el imputado condujo una camioneta hacia ella y la impactó: la mujer cayó al pavimento. Hizo entonces una maniobra en reversa y volvió a dirigir el vehículo contra la víctima, que logró ser retirada del lugar y resultó con lesiones en las piernas.
Desde septiembre de 2022, según la investigación, el imputado ejerció violencia física, psicológica y de género contra la mujer, además de amenazas de muerte.
Con los datos de prueba que integró, la Fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Pablo “N”, que cumplimentaron elementos de la Policía de Investigación del Delito.
La resolución se dictó en la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión; la autoridad judicial fijó dos meses para la investigación complementaria.