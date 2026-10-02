Vinculan a proceso a hombre por tentativa de feminicidio

Según la Fiscalía, amenazó de muerte a la mujer en una parada de transporte público y minutos después dirigió una camioneta contra ella.

Tarjeta de la Fiscalía con imputado por tentativa de feminicidio en San Juan del Río; vinculado a proceso, rostro difuminado

Pablo “N” fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa y quedó en prisión preventiva justificada. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- La autoridad judicial vinculó a proceso a Pablo “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa y le impuso prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el imputado dirigió una camioneta contra su expareja en dos ocasiones durante la madrugada del 2 de agosto de 2026, en San Juan del Río.

Según la investigación, el imputado localizó esa madrugada a la mujer en una parada de transporte público y la amenazó de muerte.

Minutos después, cuando ella viajaba como pasajera en una motocicleta, el imputado condujo una camioneta hacia ella y la impactó: la mujer cayó al pavimento. Hizo entonces una maniobra en reversa y volvió a dirigir el vehículo contra la víctima, que logró ser retirada del lugar y resultó con lesiones en las piernas.

Desde septiembre de 2022, según la investigación, el imputado ejerció violencia física, psicológica y de género contra la mujer, además de amenazas de muerte.

Con los datos de prueba que integró, la Fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Pablo “N”, que cumplimentaron elementos de la Policía de Investigación del Delito.

La resolución se dictó en la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión; la autoridad judicial fijó dos meses para la investigación complementaria.

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