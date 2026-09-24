Legislatura sesionará en Jalpan de Serra el 28 de septiembre

La primera sesión, solemne, recibirá el Informe 2025-2026 del Poder Judicial; la segunda votará dictámenes de iniciativas abordadas en comisiones.

Legislatura de Querétaro: un hombre habla desde el podio del Poder Legislativo mientras tres mujeres permanecen de pie a los lados, frente a un muro con escudos institucionales

En la primera sesión, solemne, la Legislatura recibirá el Informe 2025-2026 del Poder Judicial del estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- La LXI Legislatura de Querétaro realizará su Sesión de Pleno el 28 de septiembre en el auditorio municipal de Jalpan de Serra, donde recibirá el informe del Poder Judicial y votará dictámenes de diversas iniciativas.

Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, informó que serán dos sesiones.

En la primera, solemne, la Legislatura recibirá el Informe 2025-2026 del Poder Judicial del estado de Querétaro sobre el estado que guarda la impartición de justicia en la entidad.

Al término, diputadas y diputados del Congreso del Estado iniciarán la segunda, donde votarán dictámenes de iniciativas abordadas en diferentes comisiones.

Piedragil Ortiz ya realizó sesiones solemnes en Tequisquiapan y ahora las lleva a Jalpan de Serra. De acuerdo con su oficina, la finalidad es que los ciudadanos conozcan de cerca el trabajo de las diputadas y los diputados.

Según la misma oficina, el periodo de la Mesa Directiva inició el 1 de abril y concluye el 30 de septiembre, dos días después de la sesión en Jalpan de Serra.

legislatura gobierno jalpan de serra

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