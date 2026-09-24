Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- La LXI Legislatura de Querétaro realizará su Sesión de Pleno el 28 de septiembre en el auditorio municipal de Jalpan de Serra, donde recibirá el informe del Poder Judicial y votará dictámenes de diversas iniciativas.
Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, informó que serán dos sesiones.
En la primera, solemne, la Legislatura recibirá el Informe 2025-2026 del Poder Judicial del estado de Querétaro sobre el estado que guarda la impartición de justicia en la entidad.
Al término, diputadas y diputados del Congreso del Estado iniciarán la segunda, donde votarán dictámenes de iniciativas abordadas en diferentes comisiones.
Piedragil Ortiz ya realizó sesiones solemnes en Tequisquiapan y ahora las lleva a Jalpan de Serra. De acuerdo con su oficina, la finalidad es que los ciudadanos conozcan de cerca el trabajo de las diputadas y los diputados.
Según la misma oficina, el periodo de la Mesa Directiva inició el 1 de abril y concluye el 30 de septiembre, dos días después de la sesión en Jalpan de Serra.