Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- Policías de la División Panteras detuvieron en la colonia San Pablo, en la capital del estado, a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por un delito de alto impacto, durante el Operativo Calle Segura, informó la Policía Estatal (POES).
De acuerdo con la corporación, el hombre fue detenido en posesión de sustancias ilícitas.
Al consultar sus datos, los agentes confirmaron que el mandamiento judicial en su contra seguía vigente. Elementos de la Policía Estatal lo pusieron a disposición de la Fiscalía para dar cumplimiento a la orden y continuar con las investigaciones correspondientes.