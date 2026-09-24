Cuautla, Morelos, 24 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron en Cuautla una orden de aprehensión contra Luis Alberto "N" por el delito de extorsión agravada, informó el Gabinete de Seguridad de México.
De acuerdo con el reporte oficial, el detenido está relacionado con una célula delictiva dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes, a quienes presuntamente exigía dinero mediante amenazas para permitirles trabajar.
La captura se realizó en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La acción derivó de denuncias ciudadanas y forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
El Gabinete de Seguridad refirió que, dentro del Plan Cuautla, mantiene operaciones coordinadas en el municipio contra la extorsión, así como atención a comerciantes y promoción de la denuncia.