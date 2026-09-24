Michoacán, 24 de septiembre de 2026.- Edgar Valeriano "N", alias "Kamoni", fue detenido en Tepalcatepec en una acción conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) e Interpol, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario lo identificó como "objetivo prioritario y generador de violencia" y lo señaló como responsable de extorsiones al sector citrícola.
La detención se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la participación de corporaciones federales y del organismo internacional de cooperación policial.
Ramírez Bedolla calificó la captura como un "contundente golpe a la delincuencia" y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.