Detienen en Tepalcatepec a 'Kamoni', señalado por extorsiones

La acción conjunta de la Defensa, la Guardia Nacional, la FGR e Interpol forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Edgar Valeriano N, alias Kamoni, esposado entre agentes federales frente a un helicóptero tras su detención en Tepalcatepec
  • Edgar Valeriano "N", alias "Kamoni", fue detenido en Tepalcatepec en una acción conjunta de la Defensa, la Guardia Nacional, la FGR e Interpol. Se presume inocente mientras no se dicte sentencia en su contra.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Michoacán, 24 de septiembre de 2026.- Edgar Valeriano "N", alias "Kamoni", fue detenido en Tepalcatepec en una acción conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) e Interpol, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario lo identificó como "objetivo prioritario y generador de violencia" y lo señaló como responsable de extorsiones al sector citrícola.

La detención se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la participación de corporaciones federales y del organismo internacional de cooperación policial.

Ramírez Bedolla calificó la captura como un "contundente golpe a la delincuencia" y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

seguridad criminalidad sucesos michoacan

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