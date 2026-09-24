Michoacán, 24 de septiembre de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a 18 personas detenidas en Angamacutiro y Puruándiro, cuatro de ellas policías municipales, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La autoridad jurisdiccional valoró los datos de prueba que aportó la Fiscalía y resolvió la vinculación a proceso contra los imputados. Les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGE, las detenciones se produjeron el 17 de septiembre, luego de la captura de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”.

Ese día, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo conjunto que intervino 28 inmuebles en Angamacutiro y Puruándiro, según la Fiscalía.

Entre los policías se encuentra José Armando “N”, director de la Policía Municipal de Angamacutiro.

En las diligencias se cumplimentó una orden de aprehensión y se aseguraron narcótico, teléfonos celulares, equipo táctico y de cómputo, dispositivos electrónicos e indicios para las investigaciones.