Vinculan a proceso a 18 en Michoacán; cuatro son policías

El juez de control impuso prisión preventiva justificada a los imputados, detenidos el 17 de septiembre en un operativo conjunto que intervino 28 inmuebles.

Personas detenidas en el operativo de Angamacutiro y Puruándiro, con el rostro pixelado, formadas frente a la lona de la Fiscalía de Michoacán y flanqueadas por agentes de la Guardia Civil

Un juez de control vinculó a proceso a 18 personas detenidas el 17 de septiembre en Angamacutiro y Puruándiro, entre ellas cuatro policías municipales. Se presumen inocentes en tanto no se dicte sentencia que declare su responsabilidad.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 24 de septiembre de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a 18 personas detenidas en Angamacutiro y Puruándiro, cuatro de ellas policías municipales, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La autoridad jurisdiccional valoró los datos de prueba que aportó la Fiscalía y resolvió la vinculación a proceso contra los imputados. Les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGE, las detenciones se produjeron el 17 de septiembre, luego de la captura de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”.

Ese día, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo conjunto que intervino 28 inmuebles en Angamacutiro y Puruándiro, según la Fiscalía.

Entre los policías se encuentra José Armando “N”, director de la Policía Municipal de Angamacutiro.

En las diligencias se cumplimentó una orden de aprehensión y se aseguraron narcótico, teléfonos celulares, equipo táctico y de cómputo, dispositivos electrónicos e indicios para las investigaciones.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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