Seguro de casa: de 4,911 a 25,919 pesos al año, según Profeco

El comparativo incluye a BBVA Seguros con 17,510.24 pesos anuales; Profeco recomienda revisar exclusiones, deducibles y límites de cobertura antes de contratar.

Hombre de traje protege con una mano una casa en miniatura, imagen ilustrativa del seguro de casa habitación.

La Profeco recomienda comparar coberturas y revisar condiciones, exclusiones, deducibles, límites de cobertura y obligaciones antes de contratar un seguro de casa habitación.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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México, 24 de septiembre de 2026.- El seguro anual de una vivienda de 250 metros cuadrados valuada en cuatro millones de pesos cuesta desde 4,911.07 pesos con AXA hasta 25,919.04 pesos con Banamex, entre los datos que difundió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en un comparativo de bancos y aseguradoras.

La Profeco obtuvo las cotizaciones en los cotizadores en línea de algunos bancos y aseguradoras para una vivienda propia en Naucalpan, Estado de México. Las tarifas cambian según las necesidades de quien contrata y las coberturas pueden personalizarse o ampliarse.

Con Banamex, el costo anual es de 25,919.04 pesos. Sus coberturas incluyen incendio de edificio (contenidos), protección contra fenómenos hidrometeorológicos (lluvia, huracán e inundaciones para edificio y contenidos) y terremoto y erupción volcánica (edificio).

La lista continúa con remoción de escombros, gastos extra, rotura de cristales, robo de contenidos, dinero en efectivo dentro del hogar y responsabilidad civil (familiar y doméstica).

BBVA Seguros presenta un costo anual de 17,510.24 pesos, con coberturas por incendio, rotura de cristales, responsabilidad civil (daños a terceros), terremotos y erupción volcánica, robo de pertenencias, dinero en efectivo y artículos de valor, desastres naturales por agua, equipo electrónico y línea blanca.

Cuenta con asistencias de mantenimiento en el hogar, médica y para mascotas.

AXA presenta dos costos anuales: 4,911.07 pesos en la opción estándar y 7,776.87 pesos en la otra.

Entre las coberturas aplicables están daños al edificio (estructura física), daños a contenidos, remoción de escombros, gastos extraordinarios o pérdida de renta, rotura de cristales, responsabilidad civil, robo (dentro y fuera del hogar), y dinero y valores, con asistencias incluidas.

En la Brújula de Compra de la Revista del Consumidor, la Profeco ubica la cobertura de riesgos entre las más comunes: incendios; rayo y explosión; terremoto y erupción volcánica; fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, tormentas, inundaciones, marejadas, nevadas, tiempos tempestuosos); huelgas y vandalismo.

La cobertura por robo protege las pertenencias dentro y fuera del hogar, hasta objetos de arte, joyería, dinero en efectivo y menaje de casa, es decir, muebles y electrodomésticos, además del robo fuera del domicilio.

La Profeco señala que las pólizas estándar no siempre cubren artículos de gran valor como joyas, obras de arte u objetos de colección.

Otras coberturas adicionales aseguran equipo electrónico y electrodoméstico, rotura de cristales y asistencia legal. Los servicios de asistencia, según la póliza, incluyen plomería, electricidad, cerrajería, guardería para mascotas y auxilio vial.

Antes de contratar, la Profeco recomienda comparar coberturas, elegir conforme a las necesidades de cada quien, consultar directamente con el agente de seguros o el ejecutivo de la institución bancaria y revisar en la póliza condiciones, exclusiones, deducibles, límites de cobertura y obligaciones.

Para orientación y ayuda, los consumidores pueden acercarse a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el 55 5340 0999 o en condusef.gob.mx.

Quienes necesiten un agente de seguros pueden llamar a la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas al 55 5514 20 90 o consultar amasfac.org.

gobierno profeco vivienda

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