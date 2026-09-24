Chiapas, 24 de septiembre de 2026.- Dos hombres, Adin “N” y Manases “N”, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en la ranchería Benito Juárez, en el municipio de Amatán, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas.

La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), realizaba patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la ranchería cuando los detuvo.

De acuerdo con la SSP, a ambos se les aseguraron 18 dosis de material con características del “cristal” y 12 bolsitas de nylon transparente con hierba seca de color verde, con las características propias de la marihuana.

Según la dependencia, el armamento asegurado consiste en un arma tipo escopeta hechiza calibre 20 mm, cuatro cartuchos útiles calibre 20 mm, un arma corta hechiza calibre 22 mm y cinco cartuchos útiles calibre 22 mm. La motocicleta es una Italika 125 Z, modelo 2020, de color negro con rojo.

Ambos fueron detenidos por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de narcóticos, y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La SSP indicó que manifestaron pertenecer al CJNG.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán lo conducente.