Lego invertirá 400 millones de dólares en Nuevo León hasta 2029

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ligó el proyecto a mil 300 empleos nuevos; Marcelo Ebrard fijó el 30 de septiembre para iniciar la producción vinculada.

Mujer sonríe detrás de un podio con el escudo nacional durante el anuncio de la inversión de Lego en Nuevo León

La inversión de Lego en Nuevo León equivale a 8 mil 600 millones de pesos y se implementará en 62 mil metros cuadrados de infraestructura, explicó la empresa.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- Lego invertirá 400 millones de dólares (mdd) en Nuevo León de 2026 a 2029 como parte del Plan México, inversión que, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, generará mil 300 empleos nuevos.

Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de Lego, explicó que los 400 mdd equivalen a 8 mil 600 millones de pesos (mdp).

La inversión se implementará en 62 mil metros cuadrados (m²) de infraestructura, con un edificio nuevo de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad que, según la directiva, ayudará a fortalecer la cadena productiva, de logística y de manufactura.

“Esta inversión es muy importante, no solamente por haber escogido a México, que habla de confianza en nuestro país”, dijo Sheinbaum en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

La presidenta añadió que el equipo de Lego en México ha impulsado mucho esta inversión y que esta favorece tanto la producción para el mercado nacional como la exportación de juegos que impulsan el desarrollo infantil.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que la producción vinculada a esta inversión permitirá el renacimiento y expansión de la industria del juguete en México. La producción iniciará a partir del 30 de septiembre.

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