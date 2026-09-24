Riña en el penal de El Castillo, en Mazatlán, deja dos muertos

Las dos personas sostuvieron una discusión y se lesionaron con arma punzocortante, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

ALT: Alambre de concertina sobre un muro de ladrillo, imagen ilustrativa de la riña en el penal de El Castillo, Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó que dos personas privadas de la libertad perdieron la vida tras una riña en el área de talleres del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán. Imagen ilustrativa.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Sinaloa, 24 de septiembre de 2026.- Dos personas privadas de la libertad perdieron la vida tras una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

La riña se registró en el área de talleres. De acuerdo con la dependencia, las dos personas sostuvieron una discusión y se lesionaron con arma punzocortante.

Autoridades de la Dirección del Centro Penitenciario dieron parte de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para su debida actuación.

El trabajo institucional se coordinará con las autoridades investigadoras, a las que se aportará la información necesaria sobre lo ocurrido, indicó la Secretaría.

Trabajo social comunicará a los familiares de ambas personas y les brindará el apoyo necesario en los trámites correspondientes.

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