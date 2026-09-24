Sinaloa, 24 de septiembre de 2026.- Dos personas privadas de la libertad perdieron la vida tras una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

La riña se registró en el área de talleres. De acuerdo con la dependencia, las dos personas sostuvieron una discusión y se lesionaron con arma punzocortante.

Autoridades de la Dirección del Centro Penitenciario dieron parte de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para su debida actuación.

El trabajo institucional se coordinará con las autoridades investigadoras, a las que se aportará la información necesaria sobre lo ocurrido, indicó la Secretaría.

Trabajo social comunicará a los familiares de ambas personas y les brindará el apoyo necesario en los trámites correspondientes.