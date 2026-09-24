Vehículos abandonados en dos alcaldías de CDMX irían a depósito

Seguridad Ciudadana orientó a 242 mujeres y 147 hombres en San Juan Xalpa y a 105 mujeres y 89 hombres en Lindavista Vallejo.

Personal de la SSC y de Protección Civil muestra un documento a un hombre de rostro difuminado en la entrada de un inmueble

Se incorporaron 44 negocios de San Juan Xalpa y 35 de Lindavista Vallejo a Mi Policía en Mi Negocio, informó la SSC.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México notificó a los propietarios de vehículos abandonados en la colonia San Juan Xalpa, alcaldía Iztapalapa, y en la colonia Lindavista Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, que de no retirarlos dentro del plazo establecido serían trasladados a un depósito vehicular.

De acuerdo con la SSC, en San Juan Xalpa se levantaron 14 cédulas por vehículos abandonados en la vía pública y en Lindavista Vallejo, 10. El traslado a un depósito vehicular se haría conforme al artículo 35, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Las jornadas informativas forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México en los Territorios de Paz. Consistieron en recorridos y visitas a domicilios y establecimientos comerciales para compartir medidas de prevención del delito.

En San Juan Xalpa, la SSC dio orientación a 242 mujeres y 147 hombres; en Lindavista Vallejo, a 105 mujeres y 89 hombres.

A la plataforma Mi Policía en Mi Negocio se incorporaron 44 negocios de San Juan Xalpa y 35 de Lindavista Vallejo.

Entre ambas demarcaciones se realizaron 99 difusiones de la Línea Única contra la Extorsión y 50 de medidas para evitar el robo de vehículos, con recomendaciones sobre el uso de alarmas, sistemas de localización GPS, mecanismos corta corriente y dispositivos de bloqueo para motocicletas.

Durante los recorridos se difundieron los Centros de Compra Segura, los servicios de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), los números de emergencia y denuncia (el 089) y la aplicación Mi Policía.

seguridad sucesos cdmx

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