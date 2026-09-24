Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México notificó a los propietarios de vehículos abandonados en la colonia San Juan Xalpa, alcaldía Iztapalapa, y en la colonia Lindavista Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, que de no retirarlos dentro del plazo establecido serían trasladados a un depósito vehicular.

De acuerdo con la SSC, en San Juan Xalpa se levantaron 14 cédulas por vehículos abandonados en la vía pública y en Lindavista Vallejo, 10. El traslado a un depósito vehicular se haría conforme al artículo 35, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Las jornadas informativas forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México en los Territorios de Paz. Consistieron en recorridos y visitas a domicilios y establecimientos comerciales para compartir medidas de prevención del delito.

En San Juan Xalpa, la SSC dio orientación a 242 mujeres y 147 hombres; en Lindavista Vallejo, a 105 mujeres y 89 hombres.

A la plataforma Mi Policía en Mi Negocio se incorporaron 44 negocios de San Juan Xalpa y 35 de Lindavista Vallejo.

Entre ambas demarcaciones se realizaron 99 difusiones de la Línea Única contra la Extorsión y 50 de medidas para evitar el robo de vehículos, con recomendaciones sobre el uso de alarmas, sistemas de localización GPS, mecanismos corta corriente y dispositivos de bloqueo para motocicletas.

Durante los recorridos se difundieron los Centros de Compra Segura, los servicios de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), los números de emergencia y denuncia (el 089) y la aplicación Mi Policía.