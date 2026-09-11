Aseguran 150 toneladas de autopartes en bodega de Xochimilco

Seis hombres fueron detenidos durante el cateo, donde también se localizaron un arma de fuego, droga sintética y ocho celulares.

Seis hombres detenidos con el rostro cubierto durante un cateo por robo de autopartes en Xochimilco, Ciudad de México.

Seis hombres de entre 19 y 55 años fueron detenidos durante el cateo a la bodega de autopartes en Xochimilco. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 11, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2026.- Un cateo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), permitió asegurar aproximadamente 150 toneladas de autopartes en una bodega de la colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco.

En el operativo fueron detenidos seis hombres, de 19, 21, 38, 46, 47 y 55 años de edad.

La diligencia se ejecutó como parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos, luego de trabajos de investigación e inteligencia que derivaron en una orden de cateo para el inmueble, ubicado en avenida Aquiles Serdán.

Ahí, los elementos localizaron cajas de dirección, ejes delanteros y traseros, puertas, facias, amortiguadores, vidrios, parabrisas, puentes vehiculares y cofres, entre otros componentes automotrices.

También fueron asegurados un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios de plástico transparente con una sustancia blanca similar a la metanfetamina y ocho dispositivos móviles.

Los seis detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, los hombres posiblemente forman parte de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados en la Ciudad de México y el Estado de México, así como a la reventa de autopartes.

En un caso distinto, vinculado a una investigación por robo de vehículo, la SSC ejecutó otra orden de cateo en un estacionamiento de la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa. Ahí fueron localizados y asegurados tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz, y el inmueble quedó asegurado como parte de las investigaciones.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

Reciente

Beneficiario recibe su título de concesión QroTaxi identificado con el número 0002 de manos de autoridades estatales en Querétaro.
Editorial

Querétaro entrega 38 títulos QroTaxi y arrancan 24 buses C52

Autoridades estatales y municipales reconocieron a taxistas con trayectorias de entre 20 y 58 años de servicio.

Integrantes del Cabildo de San Juan del Río durante la sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2026.
San Juan del Río

San Juan del Río aprueba tres dictámenes en sesión de Cabildo

El pleno autorizó la transmisión de suelo para vialidad, acreditaciones ante el Congreso de Querétaro y el cambio en la representación legal del municipio.

Vista de una zona en desarrollo urbano de San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan del Río ocupa el lugar 18 en presupuesto per cápita

El municipio es el segundo más poblado del estado y el tercero de mayor crecimiento demográfico del país, pese a su bajo presupuesto per cápita.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río en labores de monitoreo.
San Juan del Río

San Juan del Río prevé cámaras en 20 puntos sin videovigilancia

La red se duplicó entre 2021 y 2024, pero el diagnóstico más reciente detectó zonas sin cobertura suficiente de cámaras.