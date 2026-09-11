Ciudad de México, 11 de septiembre de 2026.- Un cateo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), permitió asegurar aproximadamente 150 toneladas de autopartes en una bodega de la colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco.

En el operativo fueron detenidos seis hombres, de 19, 21, 38, 46, 47 y 55 años de edad.

La diligencia se ejecutó como parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos, luego de trabajos de investigación e inteligencia que derivaron en una orden de cateo para el inmueble, ubicado en avenida Aquiles Serdán.

Ahí, los elementos localizaron cajas de dirección, ejes delanteros y traseros, puertas, facias, amortiguadores, vidrios, parabrisas, puentes vehiculares y cofres, entre otros componentes automotrices.

También fueron asegurados un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios de plástico transparente con una sustancia blanca similar a la metanfetamina y ocho dispositivos móviles.

Los seis detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, los hombres posiblemente forman parte de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados en la Ciudad de México y el Estado de México, así como a la reventa de autopartes.

En un caso distinto, vinculado a una investigación por robo de vehículo, la SSC ejecutó otra orden de cateo en un estacionamiento de la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa. Ahí fueron localizados y asegurados tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz, y el inmueble quedó asegurado como parte de las investigaciones.