Cirugía de alta especialidad evita traslado en Chiapas

Noemí, originaria de Baja California Sur, fue atendida en el HGRE No. 13 tras sufrir fracturas de costillas en un accidente en Lagos de Montebello.

Equipo médico del HGRE No. 13 del IMSS durante la cirugía cardiotorácica realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un equipo multidisciplinario del HGRE No. 13 valoró a la paciente antes de definir el procedimiento quirúrgico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Chiapas, 11 de septiembre de 2026.- Especialistas del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 "XIV de Septiembre" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tuxtla Gutiérrez, realizaron una cirugía cardiotorácica de alta especialidad a Noemí, paciente originaria de Baja California Sur que sufrió múltiples fracturas de costillas en un accidente registrado en Lagos de Montebello, Chiapas, mientras vacacionaba en la zona.

Las fracturas comprometieron la estabilidad de su caja torácica y le provocaron dolor intenso.

La paciente recibió atención inicial en Comitán y fue trasladada vía aérea al HGRE No. 13, donde un equipo multidisciplinario la valoró antes de definir el procedimiento.

El cirujano cardiotorácico Daniel Jiménez Olmedo explicó que la gravedad de las lesiones hizo necesario estabilizar las fracturas mediante sistemas especializados de fijación, con el propósito de reducir el dolor, favorecer la recuperación y permitir que Noemí retomara sus actividades de manera progresiva.

Señaló que contar con especialistas, insumos y tecnología para atender este tipo de lesiones en Chiapas permite brindar atención oportuna a pacientes que requieren procedimientos de alta especialidad, sin necesidad de trasladarlos a otras entidades.

Durante su recuperación, Noemí destacó el trato del personal del IMSS: "Estoy profundamente agradecida. Encontré un hospital con tecnología, especialistas jóvenes, preparados y, sobre todo, personas muy humanas. Nunca me sentí sola.

Hoy puedo decir que gracias a ellos tengo una nueva oportunidad para seguir viviendo, terminaré mi recuperación y regresaré a Chiapas, ahora para disfrutarlo plenamente".

La intervención se realizó en el marco del primer aniversario del HGRE No. 13 y de los 70 años del IMSS en Chiapas.

Con el fortalecimiento de sus especialidades y subespecialidades, el IMSS busca resolver padecimientos complejos y acercar estos servicios a la población derechohabiente de Chiapas y de la región sur-sureste.

salud imss chiapas

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