Chiapas, 11 de septiembre de 2026.- Especialistas del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 "XIV de Septiembre" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tuxtla Gutiérrez, realizaron una cirugía cardiotorácica de alta especialidad a Noemí, paciente originaria de Baja California Sur que sufrió múltiples fracturas de costillas en un accidente registrado en Lagos de Montebello, Chiapas, mientras vacacionaba en la zona.
Las fracturas comprometieron la estabilidad de su caja torácica y le provocaron dolor intenso.
La paciente recibió atención inicial en Comitán y fue trasladada vía aérea al HGRE No. 13, donde un equipo multidisciplinario la valoró antes de definir el procedimiento.
El cirujano cardiotorácico Daniel Jiménez Olmedo explicó que la gravedad de las lesiones hizo necesario estabilizar las fracturas mediante sistemas especializados de fijación, con el propósito de reducir el dolor, favorecer la recuperación y permitir que Noemí retomara sus actividades de manera progresiva.
Señaló que contar con especialistas, insumos y tecnología para atender este tipo de lesiones en Chiapas permite brindar atención oportuna a pacientes que requieren procedimientos de alta especialidad, sin necesidad de trasladarlos a otras entidades.
Durante su recuperación, Noemí destacó el trato del personal del IMSS: "Estoy profundamente agradecida. Encontré un hospital con tecnología, especialistas jóvenes, preparados y, sobre todo, personas muy humanas. Nunca me sentí sola.
Hoy puedo decir que gracias a ellos tengo una nueva oportunidad para seguir viviendo, terminaré mi recuperación y regresaré a Chiapas, ahora para disfrutarlo plenamente".
La intervención se realizó en el marco del primer aniversario del HGRE No. 13 y de los 70 años del IMSS en Chiapas.
Con el fortalecimiento de sus especialidades y subespecialidades, el IMSS busca resolver padecimientos complejos y acercar estos servicios a la población derechohabiente de Chiapas y de la región sur-sureste.