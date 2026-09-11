Querétaro, 11 Sept 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó 12 cateos simultáneos en los municipios de Huimilpan, Cadereyta de Montes y Querétaro. El operativo terminó con ocho personas detenidas y el aseguramiento de armas, narcóticos, vehículos y dinero en efectivo.
En Huimilpan se realizaron ocho de las 12 intervenciones, en las localidades de El Vegil, Carranza, Apapátaro, La Purísima, Lagunillas y La Haciendita. Ahí fueron detenidas seis personas y quedaron asegurados un arma tipo revólver, un cargador, cartuchos, equipos telefónicos, tarjetas SIM, vegetal con características de narcótico, documentación y un equipo de videograbación. Dos inmuebles quedaron bajo resguardo.
En uno de esos cateos, personal de la Unidad de Rescate Animal Municipal de El Marqués resguardó dos llamas y tres caballos que se encontraban en el predio intervenido.
La Fiscalía General de Querétaro informó la detención de ocho personas durante 12 cateos simultáneos en Huimilpan, Cadereyta de Montes y Querétaro. Los detenidos se presumen inocentes mientras un juez no resuelva su situación jurídica.Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, dentro de la estrategia que la Fiscalía identifica como Sinergia por Querétaro.
En Cadereyta de Montes se ejecutaron dos cateos, en Arroyo de Zituní y en la localidad de Las Cruces, en El Palmar. Fue detenida una persona y se aseguraron una báscula gramera, sustancia con características de narcótico y dinero en efectivo.
En el municipio de Querétaro se realizaron dos intervenciones, en las colonias La Loma y Colinas del Sur. Ahí fue detenida una persona y quedaron asegurados sustancia con características de metanfetamina, equipos de radiocomunicación, dispositivos electrónicos y tres vehículos, uno de ellos con alteraciones en sus números de identificación. Un inmueble quedó asegurado.
Las ocho personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes. Los indicios asegurados en los 12 cateos serán analizados por Servicios Periciales de la Fiscalía como parte de la investigación en curso.