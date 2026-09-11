Fiscalía detiene a 8 personas en 12 cateos en Querétaro

La Fiscalía General de Querétaro ejecutó 12 cateos en Huimilpan, Cadereyta de Montes y Querétaro; ocho personas fueron detenidas.

Agente de la Fiscalía General de Querétaro traslada a un hombre detenido durante los cateos de Sinergia por Querétaro
  • La Fiscalía General de Querétaro detuvo a ocho personas durante 12 cateos simultáneos en Huimilpan, Cadereyta de Montes y Querétaro. Los detenidos se presumen inocentes mientras un juez no resuelva su situación jurídica.
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    Querétaro, 11 Sept 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó 12 cateos simultáneos en los municipios de Huimilpan, Cadereyta de Montes y Querétaro. El operativo terminó con ocho personas detenidas y el aseguramiento de armas, narcóticos, vehículos y dinero en efectivo.

    En Huimilpan se realizaron ocho de las 12 intervenciones, en las localidades de El Vegil, Carranza, Apapátaro, La Purísima, Lagunillas y La Haciendita. Ahí fueron detenidas seis personas y quedaron asegurados un arma tipo revólver, un cargador, cartuchos, equipos telefónicos, tarjetas SIM, vegetal con características de narcótico, documentación y un equipo de videograbación. Dos inmuebles quedaron bajo resguardo.

    En uno de esos cateos, personal de la Unidad de Rescate Animal Municipal de El Marqués resguardó dos llamas y tres caballos que se encontraban en el predio intervenido.

    Gr\u00e1fico oficial de la Fiscal\u00eda General de Quer\u00e9taro con las ocho personas detenidas en los cateos de Sinergia por Quer\u00e9taro La Fiscalía General de Querétaro informó la detención de ocho personas durante 12 cateos simultáneos en Huimilpan, Cadereyta de Montes y Querétaro. Los detenidos se presumen inocentes mientras un juez no resuelva su situación jurídica.

    Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, dentro de la estrategia que la Fiscalía identifica como Sinergia por Querétaro.

    En Cadereyta de Montes se ejecutaron dos cateos, en Arroyo de Zituní y en la localidad de Las Cruces, en El Palmar. Fue detenida una persona y se aseguraron una báscula gramera, sustancia con características de narcótico y dinero en efectivo.

    En el municipio de Querétaro se realizaron dos intervenciones, en las colonias La Loma y Colinas del Sur. Ahí fue detenida una persona y quedaron asegurados sustancia con características de metanfetamina, equipos de radiocomunicación, dispositivos electrónicos y tres vehículos, uno de ellos con alteraciones en sus números de identificación. Un inmueble quedó asegurado.

    Las ocho personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes. Los indicios asegurados en los 12 cateos serán analizados por Servicios Periciales de la Fiscalía como parte de la investigación en curso.

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