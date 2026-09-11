Detienen a dos hombres con gas LP irregular en Puebla

Elementos de la Policía Estatal detectaron una pipa con placas de Guerrero que transportaba gas LP sin documentación legal.

Hombres detenidos por la Policía Estatal en media filiación tras asegurar pipa con gas LP en Puebla
  • Jovany N. y Armando N. fueron detenidos por la Policía Estatal tras no acreditar la legal procedencia de más de 3 mil 900 litros de gas LP transportados en una pipa con placas de Guerrero, sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla. Ambos permanecen bajo presunción de inocencia mientras la autoridad ministerial determina su situación jurídica.
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    Mariana Torres García
    Por Mariana Torres García Sep 11, 2026
    Mariana Torres García

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    Tepanco, Puebla, 11 de septiembre de 2026.- Durante un patrullaje sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla, elementos de la Policía Estatal detectaron una pipa con placas de circulación del estado de Guerrero.

    Los tripulantes del vehículo fueron identificados como Jovany N. y Armando N. Los uniformados les solicitaron la documentación que acreditara la procedencia y el traslado legal del combustible que transportaban.

    Ninguno de los dos pudo presentarla. La pipa transportaba más de 3 mil 900 litros de gas LP.

    Por no acreditar la legal procedencia de la carga, ambos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

    La Secretaría de Seguridad Pública informó que la detención se dio como resultado del reforzamiento de las labores de vigilancia. El Gobierno del Estado mantiene acciones permanentes de vigilancia y coordinación para prevenir y combatir actividades ilícitas relacionadas con el manejo y traslado de hidrocarburos.

    seguridad criminalidad sucesos puebla

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