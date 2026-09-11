Tepanco, Puebla, 11 de septiembre de 2026.- Durante un patrullaje sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla, elementos de la Policía Estatal detectaron una pipa con placas de circulación del estado de Guerrero.

Los tripulantes del vehículo fueron identificados como Jovany N. y Armando N. Los uniformados les solicitaron la documentación que acreditara la procedencia y el traslado legal del combustible que transportaban.

Ninguno de los dos pudo presentarla. La pipa transportaba más de 3 mil 900 litros de gas LP.

Por no acreditar la legal procedencia de la carga, ambos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que la detención se dio como resultado del reforzamiento de las labores de vigilancia. El Gobierno del Estado mantiene acciones permanentes de vigilancia y coordinación para prevenir y combatir actividades ilícitas relacionadas con el manejo y traslado de hidrocarburos.