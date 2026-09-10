San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Querétaro entregó semillas para establecer cultivos forrajeros a 415 productores agropecuarios del municipio, a través del Programa de Atención a Contingencias del Sector Agroalimentario.
Otros 164 productores fueron beneficiados por el Programa Dinamismo Agroalimentario, ambos operados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA).
El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega en San Juan del Río, acompañado del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.
La inversión estatal para estos dos programas, aplicada en los 18 municipios de la entidad, es de 37 millones de pesos para Dinamismo Agroalimentario y 15.3 millones de pesos para Atención a Contingencias del Sector Agroalimentario.
"San Juan del Río es un pilar fundamental de la economía y de la soberanía alimentaria de nuestro estado y tengan por seguro que mantendremos el acelerador a fondo", dijo Kuri González durante el evento.
El titular de la SEDEA, Rosendo Anaya Aguilar, reconoció que el cambio climático, los periodos de sequía y el incremento en los costos de producción ponen a prueba a los productores queretanos.
La dependencia ha distribuido semilla para cultivos forrajeros en otras regiones del estado, como los 254 productores del semidesierto queretano atendidos este mes en Cadereyta, Tolimán y Ezequiel Montes.
Las entregas del programa estatal incluyeron implementos, maquinaria y tecnología para los productores.
"Cuando el clima o la economía se ponen difíciles, el Gobierno del Estado no se esconde, ni le echa la culpa a otros, ni le echa la culpa al pasado. Sale al frente con recursos y soluciones inmediatas", afirmó Anaya Aguilar.
Las entregas de forraje se acompañaron de implementos, maquinaria y tecnología para los productores, en un esquema que la SEDEA amplía desde que anunció apoyos a productores agrícolas y ganaderos del estado en 2022.
"Nuestro gobierno ha sido muy responsable con las finanzas, estamos entregando un gobierno sin deuda, con las mejores calificaciones a nivel mundial, para poder seguir apoyando en lo que podamos, sobre todo a los que más les debemos, que es la gente más trabajadora, más buena, y más echada para adelante, y con más fe, que son las y los productores", expresó el mandatario estatal.
Kuri González destacó que en San Juan del Río se ha trabajado de manera coordinada con Cabrera Valencia para acompañar a las familias productoras, en momentos en que el municipio mantiene su dinamismo económico pese a desafíos como la sequía y las políticas comerciales externas.