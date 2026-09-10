Querétaro entrega semillas a 415 productores de San Juan del Río

El programa Dinamismo Agroalimentario benefició además a 164 productores del municipio con apoyos complementarios para el sector.

El gobernador Mauricio Kuri González habla ante productores durante la entrega de apoyos en San Juan del Río

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de apoyos a productores de San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Querétaro entregó semillas para establecer cultivos forrajeros a 415 productores agropecuarios del municipio, a través del Programa de Atención a Contingencias del Sector Agroalimentario.

Otros 164 productores fueron beneficiados por el Programa Dinamismo Agroalimentario, ambos operados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA).

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega en San Juan del Río, acompañado del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

La inversión estatal para estos dos programas, aplicada en los 18 municipios de la entidad, es de 37 millones de pesos para Dinamismo Agroalimentario y 15.3 millones de pesos para Atención a Contingencias del Sector Agroalimentario.

"San Juan del Río es un pilar fundamental de la economía y de la soberanía alimentaria de nuestro estado y tengan por seguro que mantendremos el acelerador a fondo", dijo Kuri González durante el evento.

El titular de la SEDEA, Rosendo Anaya Aguilar, reconoció que el cambio climático, los periodos de sequía y el incremento en los costos de producción ponen a prueba a los productores queretanos.

La dependencia ha distribuido semilla para cultivos forrajeros en otras regiones del estado, como los 254 productores del semidesierto queretano atendidos este mes en Cadereyta, Tolimán y Ezequiel Montes.

Maquinaria agr\u00edcola Swissmex exhibida durante el evento de apoyo al campo en San Juan del R\u00edo Las entregas del programa estatal incluyeron implementos, maquinaria y tecnología para los productores.

"Cuando el clima o la economía se ponen difíciles, el Gobierno del Estado no se esconde, ni le echa la culpa a otros, ni le echa la culpa al pasado. Sale al frente con recursos y soluciones inmediatas", afirmó Anaya Aguilar.

Las entregas de forraje se acompañaron de implementos, maquinaria y tecnología para los productores, en un esquema que la SEDEA amplía desde que anunció apoyos a productores agrícolas y ganaderos del estado en 2022.

"Nuestro gobierno ha sido muy responsable con las finanzas, estamos entregando un gobierno sin deuda, con las mejores calificaciones a nivel mundial, para poder seguir apoyando en lo que podamos, sobre todo a los que más les debemos, que es la gente más trabajadora, más buena, y más echada para adelante, y con más fe, que son las y los productores", expresó el mandatario estatal.

Kuri González destacó que en San Juan del Río se ha trabajado de manera coordinada con Cabrera Valencia para acompañar a las familias productoras, en momentos en que el municipio mantiene su dinamismo económico pese a desafíos como la sequía y las políticas comerciales externas.

gobierno mauricio kuri apoyos agricolas

Reciente

Vialidad de Querétaro con agua acumulada durante temporada de lluvias.
Editorial

Lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en el sur de Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la entidad.

Diputados de la Comisión de Planeación y Presupuesto sesionan en mesa de trabajo sobre el Plan Querétaro 2050.
Legislatura

Legislatura analiza actualización del Plan Querétaro 2050

Legisladores plantearon dudas sobre metas intermedias, el manejo del agua y el crecimiento metropolitano del plan que se extiende hasta 2050.

Diputada Claudia Díaz Gayou presenta propuesta de glosa del informe del Ejecutivo ante el Congreso de Querétaro.
Legislatura

Oposición propone nuevo formato de glosa en Querétaro

Díaz Gayou y Silva Hernández plantean comparecencias sin tiempo límite y con preguntas ciudadanas.

Unidad eléctrica del sistema Eqrobus en el Centro Histórico de Querétaro
Querétaro

Cada unidad de Eqrobus costó 750 mil pesos: Movilidad

El municipio destina 1.7 millones de pesos al año solo para carga, guarda y lavado de la flotilla eléctrica.