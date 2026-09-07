Querétaro entrega 190.2 toneladas de semilla al semidesierto

El apoyo está dirigido a pequeños productores de temporal para establecer cultivos forrajeros y disponer de alimento para sus animales.

Rosendo Anaya participa en la entrega de semilla a productores del semidesierto de Querétaro.

Rosendo Anaya encabezó la entrega de semilla destinada a pequeños productores de temporal del semidesierto queretano.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Un total de 254 productores de Cadereyta de Montes, Tolimán y Ezequiel Montes recibirán 190.2 toneladas de semilla para establecer cultivos forrajeros y disponer de alimento para sus animales ante condiciones climatológicas adversas.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó las entregas en los municipios del semidesierto y señaló que el respaldo en especie está dirigido principalmente a pequeños productores que trabajan bajo condiciones de temporal.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha recurrido a los cultivos forrajeros como una alternativa para el sector pecuario del semidesierto. En la distribución anunciada ahora, Cadereyta de Montes recibirá 24 toneladas de semilla para 126 productores.

En Tolimán serán entregadas 6.2 toneladas para 48 productores, mientras que a Ezequiel Montes corresponden 160 toneladas para 80 productores.

Anaya explicó que el propósito es que los productores siembren avena y generen pastura para sus animales, con la posibilidad de reducir el gasto destinado a la compra de alimento.

Productores del semidesierto de Quer\u00e9taro participan en la entrega de semilla para cultivos forrajeros. El programa contempla 190.2 toneladas de semilla para 254 productores de Cadereyta, Tolimán y Ezequiel Montes. rotativo.com.mx

“Justamente de eso se trata, de buscar el que ustedes siembren esta avena para que el día de mañana tengan algo de pastura y que les puedan dar a sus animalitos y que no tengan que sacar dinero del bolsillo y que mejor ese dinerito lo puedan utilizar en otras cosas y en otros gastos que también se requieren en la casa”, señaló.

La entrega mantiene una línea de respaldo al sector rural que también ha incluido semilla para productores de Ezequiel Montes. En enero de 2026, productores de ese municipio recibieron implementos agrícolas y forrajeros, herramientas, sementales, vientres y semillas de cultivos básicos mediante un programa de concurrencia agropecuaria.

Javier Hernández Ramírez, en representación de las y los productores, consideró que la avena representa una alternativa para mantener disponibilidad de alimento cuando las condiciones climáticas reducen las posibilidades de otros cultivos.

“Es muy buena alternativa esto de la avena, el apoyo que nos dan. Más en este tiempo que ya empiezan los fríos, hay que echarle la semilla, que no crece otra cosa que poner y la avena es muy resistente. Entonces, de veras es un gran apoyo para los animalitos, para todos los productores que van de la mano con los animalitos y la siembra”, comentó.

La dependencia también ha distribuido durante este año apoyos a productores de otras regiones de Querétaro. En agosto formalizó la entrega de insumos y herramientas para 149 productores de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles.

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