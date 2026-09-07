Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Un total de 254 productores de Cadereyta de Montes, Tolimán y Ezequiel Montes recibirán 190.2 toneladas de semilla para establecer cultivos forrajeros y disponer de alimento para sus animales ante condiciones climatológicas adversas.
El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó las entregas en los municipios del semidesierto y señaló que el respaldo en especie está dirigido principalmente a pequeños productores que trabajan bajo condiciones de temporal.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha recurrido a los cultivos forrajeros como una alternativa para el sector pecuario del semidesierto. En la distribución anunciada ahora, Cadereyta de Montes recibirá 24 toneladas de semilla para 126 productores.
En Tolimán serán entregadas 6.2 toneladas para 48 productores, mientras que a Ezequiel Montes corresponden 160 toneladas para 80 productores.
Anaya explicó que el propósito es que los productores siembren avena y generen pastura para sus animales, con la posibilidad de reducir el gasto destinado a la compra de alimento.
El programa contempla 190.2 toneladas de semilla para 254 productores de Cadereyta, Tolimán y Ezequiel Montes. rotativo.com.mx
“Justamente de eso se trata, de buscar el que ustedes siembren esta avena para que el día de mañana tengan algo de pastura y que les puedan dar a sus animalitos y que no tengan que sacar dinero del bolsillo y que mejor ese dinerito lo puedan utilizar en otras cosas y en otros gastos que también se requieren en la casa”, señaló.
La entrega mantiene una línea de respaldo al sector rural que también ha incluido semilla para productores de Ezequiel Montes. En enero de 2026, productores de ese municipio recibieron implementos agrícolas y forrajeros, herramientas, sementales, vientres y semillas de cultivos básicos mediante un programa de concurrencia agropecuaria.
Javier Hernández Ramírez, en representación de las y los productores, consideró que la avena representa una alternativa para mantener disponibilidad de alimento cuando las condiciones climáticas reducen las posibilidades de otros cultivos.
“Es muy buena alternativa esto de la avena, el apoyo que nos dan. Más en este tiempo que ya empiezan los fríos, hay que echarle la semilla, que no crece otra cosa que poner y la avena es muy resistente. Entonces, de veras es un gran apoyo para los animalitos, para todos los productores que van de la mano con los animalitos y la siembra”, comentó.
La dependencia también ha distribuido durante este año apoyos a productores de otras regiones de Querétaro. En agosto formalizó la entrega de insumos y herramientas para 149 productores de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles.