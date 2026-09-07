Claudia Díaz cuestiona polígrafo electoral en Querétaro

La legisladora sostuvo que una evaluación impuesta a aspirantes debe contar con fundamento jurídico y respetar derechos constitucionales.

Diputados durante conferencia sobre la viabilidad jurídica del polígrafo electoral en Querétaro

Claudia Díaz Gayou cuestionó que el polígrafo pueda imponerse como filtro electoral sin que exista fundamento legal para su aplicación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó la viabilidad jurídica de utilizar pruebas de polígrafo como filtro para quienes aspiren a cargos de elección popular en Querétaro y sostuvo que cualquier mecanismo obligatorio de evaluación debe contar con fundamento legal.

La legisladora abordó el tema durante un posicionamiento conjunto de integrantes de Morena en el Poder Legislativo, en el contexto del debate sobre los mecanismos planteados para revisar perfiles rumbo al proceso electoral de 2027.

Díaz Gayou sostuvo que el principal problema del polígrafo es que su aplicación no está contemplada como una obligación en la legislación.

“Es imposible su aplicación, y esto es porque no está contemplado en la ley”, afirmó.

La prueba había sido incluida entre los mecanismos planteados en el protocolo para candidaturas promovido por el gobernador Mauricio Kuri para el proceso electoral de 2027.

La diputada señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido criterios relacionados con los límites que deben observar las autoridades al implementar mecanismos que carezcan de sustento jurídico.

A partir de ese argumento, consideró que cualquier evaluación que pretenda establecerse como requisito para aspirantes debe respetar los derechos reconocidos en el marco constitucional.

El planteamiento ocurre después de que el PAN estatal respaldara el protocolo y anunciara que buscaría aplicar sus filtros a quienes pretendan una candidatura por ese partido. compromiso del PAN

Durante la misma conferencia, Santiago Nieto Castillo también rechazó el uso del polígrafo y sostuvo que la revisión de candidaturas debe recaer en instituciones con facultades legales para investigar información patrimonial, fiscal y financiera.

Díaz Gayou centró su intervención en la necesidad de que cualquier filtro adicional deje de operar únicamente como un acuerdo o protocolo político y cuente con una base jurídica que permita establecer con precisión su alcance y aplicación.

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