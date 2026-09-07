Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó la viabilidad jurídica de utilizar pruebas de polígrafo como filtro para quienes aspiren a cargos de elección popular en Querétaro y sostuvo que cualquier mecanismo obligatorio de evaluación debe contar con fundamento legal.
La legisladora abordó el tema durante un posicionamiento conjunto de integrantes de Morena en el Poder Legislativo, en el contexto del debate sobre los mecanismos planteados para revisar perfiles rumbo al proceso electoral de 2027.
Díaz Gayou sostuvo que el principal problema del polígrafo es que su aplicación no está contemplada como una obligación en la legislación.
“Es imposible su aplicación, y esto es porque no está contemplado en la ley”, afirmó.
La prueba había sido incluida entre los mecanismos planteados en el protocolo para candidaturas promovido por el gobernador Mauricio Kuri para el proceso electoral de 2027.
La diputada señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido criterios relacionados con los límites que deben observar las autoridades al implementar mecanismos que carezcan de sustento jurídico.
A partir de ese argumento, consideró que cualquier evaluación que pretenda establecerse como requisito para aspirantes debe respetar los derechos reconocidos en el marco constitucional.
El planteamiento ocurre después de que el PAN estatal respaldara el protocolo y anunciara que buscaría aplicar sus filtros a quienes pretendan una candidatura por ese partido. compromiso del PAN
Durante la misma conferencia, Santiago Nieto Castillo también rechazó el uso del polígrafo y sostuvo que la revisión de candidaturas debe recaer en instituciones con facultades legales para investigar información patrimonial, fiscal y financiera.
Díaz Gayou centró su intervención en la necesidad de que cualquier filtro adicional deje de operar únicamente como un acuerdo o protocolo político y cuente con una base jurídica que permita establecer con precisión su alcance y aplicación.