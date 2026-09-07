San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) pasó de 3 a más de 10 millones de pesos de inversión en el programa Raíces del Agua entre 2025 y 2026, y amplió de cinco a 11 los ejidos participantes en acciones de conservación forestal y recarga del acuífero que abastece al municipio.

El dato se dio a conocer durante la Feria Nacional Forestal 2026, realizada el 4 y 5 de septiembre en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.

El director de JAPAM compartió los alcances de Raíces del Agua con representantes federales del sector ambiental. rotativo.com.mx

El encuentro formó parte de las celebraciones por el 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y reunió a más de 200 expositores en 100 espacios de exhibición.

Ahí, el director general de JAPAM, Toño Pérez, presentó ante especialistas y representantes de distintos municipios del país la ponencia “Colaboración JAPAM–CONAFOR: Alianzas para cuidar el agua en el municipio de San Juan del Río, Querétaro”.

CONAFOR entregó un reconocimiento al director de JAPAM al término de la presentación del programa Raíces del Agua. rotativo.com.mx

El agua que consumen hogares, comercios, industrias y actividades productivas del municipio proviene de fuentes subterráneas. JAPAM ya había expuesto ante la UAQ el déficit del acuífero, condición que coloca la conservación del suelo y la infiltración de agua de lluvia entre los ejes del programa.

“La JAPAM no solamente tiene que hacer ampliaciones de redes de agua potable, drenaje, perforar pozos o hacer tanques de almacenamiento. Tenemos que cuidar la fuente de abastecimiento, que es la única que tenemos”, señaló Pérez.

Raíces del Agua comenzó en 2025 mediante un esquema de colaboración entre gobierno, comunidades, sociedad y CONAFOR. Sus acciones incluyen construcción y rehabilitación de bordos de regulación, pozos de absorción, zanjas y reforestación.

En su primer año se destinaron 3 millones de pesos mediante un convenio con CONAFOR. Las acciones alcanzaron alrededor de 130 hectáreas y permitieron reforestar con 23 mil 700 plantas los ejidos Santa Bárbara La Cueva, Puerta de Palmillas, Vaquerías, Cerro Gordo y Banthí.

La Feria Nacional Forestal reunió a más de 200 expositores en 100 espacios de exhibición durante el 25 aniversario de CONAFOR. rotativo.com.mx

Para 2026 se incorporaron San Isidro, La Llave, Arcila, Morelos, Galindo y Santa Rita, con lo que el programa pasó de cinco a 11 ejidos.

La inversión de este año supera los 10 millones de pesos: 7 millones aportados por JAPAM y 3 millones por CONAFOR.

“El año pasado empezamos con 3 millones de pesos; este año ya tenemos 10. Mi idea es ir creciendo ese fondo para que cada vez hagamos más obras y acciones, pero no solo con la aportación municipal ni federal, sino que también las empresas participen”, expresó Pérez.

JAPAM trabaja además en un esquema de financiamiento que busca dar continuidad al programa mediante una aportación destinada a servicios ambientales incluida en el recibo del agua.

“Estamos de paso como servidores públicos; lo importante es que estos programas se queden y que la misma sociedad organizada los exija a quien esté en el gobierno en turno, porque eso va a cuidar su patrimonio y el de las siguientes generaciones”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada, representantes de otros municipios solicitaron conocer el proceso para evaluar su aplicación en sus propios organismos operadores.

Al cierre de la ponencia, CONAFOR entregó un reconocimiento a Pérez, quien lo extendió al equipo de JAPAM encargado del programa.

“Los grandes proyectos se hacen con grandes equipos. Este reconocimiento es para todos los que han contribuido a que este programa continúe avanzando”, expresó.

Durante la feria, Pérez también saludó al director general de CONAFOR, Sergio Graf Montero, y a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, con quienes compartió los alcances de Raíces del Agua.