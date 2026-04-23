Acuífero de San Juan del Río pierde 93 millones de m³ al año; JAPAM presenta plan en UAQ

Toño Pérez expone en foro UAQ los ejes de Raíces del Agua para recargar el manto acuífero.

Toño Pérez, director de JAPAM, durante ponencia Raíces del Agua en Cuarto Foro de Sustentabilidad UAQ San Juan del Río

Foro de Sustentabilidad reunió a autoridades municipales, académicas y estudiantes en el campus UAQ San Juan del Río este miércoles.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 23 de abril de 2026. —El acuífero del Valle de San Juan del Río pierde 93 millones de metros cúbicos cada año porque la extracción supera por 49% la recarga natural, brecha que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) busca cerrar con el programa Raíces del Agua, expuesto este miércoles ante académicos del Cuarto Foro de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus San Juan del Río.

To\u00f1o P\u00e9rez, director de JAPAM, durante ponencia Ra\u00edces del Agua en Cuarto Foro de Sustentabilidad UAQ San Juan del R\u00edo Foro de Sustentabilidad reunió a autoridades municipales, académicas y estudiantes en el campus UAQ San Juan del Río este miércoles. rotativo.com.mx

El director del organismo, Antonio Pérez Cabrera, presentó la ponencia en el campus universitario donde detalló que el manto acuífero —única fuente de abasto del municipio— recarga 191 millones de metros cúbicos al año mientras la extracción asciende a 284 millones. La brecha condiciona la planeación del suministro municipal que opera el organismo a través de 41 pozos.

To\u00f1o P\u00e9rez, director de JAPAM, durante ponencia Ra\u00edces del Agua en Cuarto Foro de Sustentabilidad UAQ San Juan del R\u00edo Foro de Sustentabilidad reunió a autoridades municipales, académicas y estudiantes en el campus UAQ San Juan del Río este miércoles. rotativo.com.mx

Raíces del Agua opera con tres ejes simultáneos: construcción de bordos de regulación para captar agua pluvial, instalación de pozos de absorción que infiltrarán más de 63 mil metros cúbicos al año, y reforestación con especies nativas como huizache, garambullo, palo dulce y granjeno.

To\u00f1o P\u00e9rez, director de JAPAM, durante ponencia Ra\u00edces del Agua en Cuarto Foro de Sustentabilidad UAQ San Juan del R\u00edo Foro de Sustentabilidad reunió a autoridades municipales, académicas y estudiantes en el campus UAQ San Juan del Río este miércoles. rotativo.com.mx

Las acciones se concentran en los ejidos Santa Bárbara La Cueva, Puerta de Palmillas, Cerro Gordo, Banthí y Vaquerías, áreas identificadas como zonas estratégicas de recarga.

El programa restauró 127 hectáreas y reforestó más de 9 mil plantas durante 2025 con una inversión de 3 millones de pesos provenientes del convenio firmado con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en agosto de ese año.

To\u00f1o P\u00e9rez, director de JAPAM, durante ponencia Ra\u00edces del Agua en Cuarto Foro de Sustentabilidad UAQ San Juan del R\u00edo Foro de Sustentabilidad reunió a autoridades municipales, académicas y estudiantes en el campus UAQ San Juan del Río este miércoles. rotativo.com.mx

Para 2026 la JAPAM prevé duplicar el monto destinado a esta línea, sin que el organismo haya precisado el calendario de ejecución de las nuevas acciones ni la cifra exacta del presupuesto comprometido.

Pérez Cabrera ubicó Raíces del Agua junto a los otros dos programas insignia del organismo: Agua Segura, que financió el Tanque Viveros con beneficio para 11 mil habitantes, y Agua a tu Alcance, que distribuye pipas a precio subsidiado en más de 80 colonias sin red de abasto. Como cierre del foro, alumnos y docentes participaron en una jornada de reforestación en el propio campus.

To\u00f1o P\u00e9rez, director de JAPAM, durante ponencia Ra\u00edces del Agua en Cuarto Foro de Sustentabilidad UAQ San Juan del R\u00edo Foro de Sustentabilidad reunió a autoridades municipales, académicas y estudiantes en el campus UAQ San Juan del Río este miércoles. rotativo.com.mx

En la inauguración estuvieron Gisela Moreno Silva en representación de la rectora Silvia Lorena Amaya Llano; la síndica municipal Rosalba Ruiz Ramos en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia; el coordinador del campus, Javier Peña Perrusquía, y el director de Desarrollo Económico municipal, Darío Velázquez.

La JAPAM no precisó las metas de hectáreas adicionales ni de plantas que el programa abarcará en su segundo año de operación.

gobiernomedio ambientejapamsan juan del rio

Reciente

Fachada de la Misión de San Miguel Concá en Arroyo Seco, Querétaro, patrimonio UNESCO restaurado con 5.7 millones de pesos
Editorial

Misión de Concá: 5.7 mdp para restaurarla

Gobierno estatal y federación entregan trabajos de conservación en el templo del siglo XVIII declarado patrimonio mundial.

Elementos de Guardia Nacional y SSEM detienen a seis policías de Jilotzingo por robo de tractocamión en Estado de México
Seguridad

Caen director y 5 policías de Jilotzingo con tráiler robado

Cinco agentes municipales descargaban neumáticos del tractocamión asaltado mientras otros cuatro resguardaban la zona en una patrulla oficial.

Aula de usos múltiples La Versolilla en Santa Rosa Jáuregui durante la entrega del SMDIF Querétaro a 114 niños
Querétaro

114 niños reciben aguinaldos en Santa Rosa

El SMDIF convivió con menores en el aula La Versolilla junto con la Asociación de Fiscalistas del Estado.