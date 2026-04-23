San Juan del Río, 23 de abril de 2026. —El acuífero del Valle de San Juan del Río pierde 93 millones de metros cúbicos cada año porque la extracción supera por 49% la recarga natural, brecha que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) busca cerrar con el programa Raíces del Agua, expuesto este miércoles ante académicos del Cuarto Foro de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus San Juan del Río.
Foro de Sustentabilidad reunió a autoridades municipales, académicas y estudiantes en el campus UAQ San Juan del Río este miércoles. rotativo.com.mx
El director del organismo, Antonio Pérez Cabrera, presentó la ponencia en el campus universitario donde detalló que el manto acuífero —única fuente de abasto del municipio— recarga 191 millones de metros cúbicos al año mientras la extracción asciende a 284 millones. La brecha condiciona la planeación del suministro municipal que opera el organismo a través de 41 pozos.
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Raíces del Agua opera con tres ejes simultáneos: construcción de bordos de regulación para captar agua pluvial, instalación de pozos de absorción que infiltrarán más de 63 mil metros cúbicos al año, y reforestación con especies nativas como huizache, garambullo, palo dulce y granjeno.
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Las acciones se concentran en los ejidos Santa Bárbara La Cueva, Puerta de Palmillas, Cerro Gordo, Banthí y Vaquerías, áreas identificadas como zonas estratégicas de recarga.
El programa restauró 127 hectáreas y reforestó más de 9 mil plantas durante 2025 con una inversión de 3 millones de pesos provenientes del convenio firmado con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en agosto de ese año.
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Para 2026 la JAPAM prevé duplicar el monto destinado a esta línea, sin que el organismo haya precisado el calendario de ejecución de las nuevas acciones ni la cifra exacta del presupuesto comprometido.
Pérez Cabrera ubicó Raíces del Agua junto a los otros dos programas insignia del organismo: Agua Segura, que financió el Tanque Viveros con beneficio para 11 mil habitantes, y Agua a tu Alcance, que distribuye pipas a precio subsidiado en más de 80 colonias sin red de abasto. Como cierre del foro, alumnos y docentes participaron en una jornada de reforestación en el propio campus.
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En la inauguración estuvieron Gisela Moreno Silva en representación de la rectora Silvia Lorena Amaya Llano; la síndica municipal Rosalba Ruiz Ramos en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia; el coordinador del campus, Javier Peña Perrusquía, y el director de Desarrollo Económico municipal, Darío Velázquez.
La JAPAM no precisó las metas de hectáreas adicionales ni de plantas que el programa abarcará en su segundo año de operación.