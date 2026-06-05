Ciudad de México, 5 de junio de 2026.- Un exmilitar mexicano con orden de aprehensión vinculada al caso Ayotzinapa fue detenido en Estados Unidos, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de Enrique Martínez Chávez, arrestado el 3 de junio en Hawthorne, California, durante una redada de las autoridades migratorias estadounidenses.

La mandataria explicó que el hombre quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que el operativo coincidiera con la ficha de búsqueda que mantiene México en su contra.

La clave del caso: no fue una captura dirigida, sino el hallazgo de un prófugo durante una redada migratoria de rutina, lo que abre la vía para un eventual proceso de entrega a las autoridades mexicanas.

¿Quién es Enrique Martínez Chávez y por qué lo buscaban?

"Es una persona que tiene una orden de aprehensión. En realidad estaban haciendo una de las redadas que hacen normalmente esta institución de los Estados Unidos, y ahí estaba esta persona y se encuentra la ficha que tenía relacionada a la orden de aprehensión que tiene México", señaló la presidenta.

Sheinbaum precisó que será la Fiscalía General de la República la instancia que detalle la identidad y el papel del detenido dentro de la investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

¿Qué sigue tras la detención por parte de ICE?

El arresto ocurre en un momento de cooperación reforzada entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y detenciones de prófugos. La permanencia del exmilitar bajo custodia de ICE coloca el caso en la ruta de los procesos judiciales binacionales que han marcado la agenda reciente entre ambos países.

La incorporación de elementos castrenses a la investigación de Ayotzinapa ha sido uno de los puntos más sensibles del expediente, señalado en informes previos como un episodio con participación militar aún no esclarecida del todo.

La presidenta remató que la información completa sobre el detenido y los cargos que enfrenta corresponde a la Fiscalía, que definirá los siguientes pasos del proceso.