San Juan del Río, 25 de julio de 2026.- El gabinete municipal de San Juan del Río llevó este viernes servicios de salud visual, atención ciudadana, obras viales y acciones sociales a la comunidad de El Mirador, en el marco de la edición número 49 del programa "Viernes en El Mirador". En las mesas de atención instaladas se recibieron 108 solicitudes de 54 personas.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada junto con integrantes del gabinete, cuyo objetivo, señaló la administración, es fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno municipal para mejorar las condiciones de las localidades.
Trabajos de señalización vial realizados en El Mirador como parte de la jornada 49 del programa municipal rotativo.com.mx
En las mesas de atención participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las Secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario, así como una campaña de salud visual.
Residente de El Mirador durante su revisión visual en la campaña de salud que acompañó la edición 49 del programa "Viernes en El Mirador" rotativo.com.mx
De manera simultánea a la jornada de atención, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, por conducto de la Dirección de Obra Institucional, pintó ocho reductores de velocidad en la comunidad. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, adscrita a esa misma secretaría, realizó donación de ropa y árboles.
Mesa de donación de ropa organizada por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología durante la edición 49 del programa "Viernes en El Mirador" rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social pintó la Casa de Salud de El Mirador, entregó jitomate a los habitantes y habilitó el registro para la adquisición de productos a bajo costo.