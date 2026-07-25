Gabinete municipal lleva servicios de salud, obras y atención ciudadana a El Mirador en la edición 49 del programa "Viernes en El Mirador"

Secretarías de Obras, Desarrollo Social, Seguridad Pública, DIF, JAPAM y otras dependencias instalaron mesas de atención y ejecutaron acciones directas en la localidad

Participantes sentados en círculo en un salón con banners de los programas JAPAM, San Juan Mejor con Obras y El Mirador durante la jornada comunitaria

Jornada de atención ciudadana en la comunidad de El Mirador con mesas de varias dependencias municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de julio de 2026.- El gabinete municipal de San Juan del Río llevó este viernes servicios de salud visual, atención ciudadana, obras viales y acciones sociales a la comunidad de El Mirador, en el marco de la edición número 49 del programa "Viernes en El Mirador". En las mesas de atención instaladas se recibieron 108 solicitudes de 54 personas.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada junto con integrantes del gabinete, cuyo objetivo, señaló la administración, es fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno municipal para mejorar las condiciones de las localidades.

Trabajador con chaleco naranja de Obras P\u00fablicas aplica pintura amarilla en un reductor de velocidad, con cactus y cielo azul al fondo, en la comunidad de El Mirador Trabajos de señalización vial realizados en El Mirador como parte de la jornada 49 del programa municipal rotativo.com.mx

En las mesas de atención participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las Secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario, así como una campaña de salud visual.

Mujer con armaz\u00f3n de optometr\u00eda lee una l\u00e1mina durante su examen de la vista en la campa\u00f1a de salud visual en El Mirador Residente de El Mirador durante su revisión visual en la campaña de salud que acompañó la edición 49 del programa "Viernes en El Mirador" rotativo.com.mx

De manera simultánea a la jornada de atención, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, por conducto de la Dirección de Obra Institucional, pintó ocho reductores de velocidad en la comunidad. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, adscrita a esa misma secretaría, realizó donación de ropa y árboles.

Mujer examina una sudadera en una mesa con ropa donada durante la jornada comunitaria en El Mirador, San Juan del R\u00edo Mesa de donación de ropa organizada por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología durante la edición 49 del programa "Viernes en El Mirador" rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social pintó la Casa de Salud de El Mirador, entregó jitomate a los habitantes y habilitó el registro para la adquisición de productos a bajo costo.

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