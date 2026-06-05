Sheinbaum firmará decreto para volver ecoturísticos los megaproyectos de Mahahual

Ciudad de México, 5 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmará un decreto para que los megaproyectos turísticos en Mahahual, Quintana Roo, adopten de manera obligatoria un enfoque ecológico, de modo que solo puedan desarrollarse proyectos de carácter ecoturístico.

La mandataria precisó que el instrumento se elabora en coordinación con las comunidades del sur de la entidad, con el objetivo de ordenar el desarrollo de una zona costera de alto valor ambiental.

El dato que define la medida: los proyectos no quedan cancelados, sino condicionados; quien quiera invertir en Mahahual tendrá que ajustarse al modelo ecoturístico que fije el decreto.

¿Se cancelan los proyectos turísticos en Mahahual?

No. La presidenta aclaró que la zona debe protegerse, pero también debe considerarse a las comunidades que la habitan, por lo que el decreto reorienta el tipo de inversión permitida en lugar de frenarla por completo.

El cambio de enfoque traslada el desarrollo turístico hacia esquemas de bajo impacto ambiental, en una franja del Caribe mexicano donde la presión inmobiliaria y la conservación llevan años en tensión.

Qué implica para la inversión en la zona

Al condicionar los megaproyectos al modelo ecoturístico, el decreto establece reglas claras para futuros desarrollos y vincula la actividad económica con la protección del entorno natural y la participación de la población local.

La coordinación con las comunidades del sur de Quintana Roo será el termómetro de cómo se traduce el decreto en obras concretas una vez que entre en vigor.