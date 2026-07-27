Conagua despliega 11 operativos de agua y drenaje en nueve estados

Los trabajos incluyen reparto con pipas, bombeo, desalojo de agua y limpieza de 29.7 kilómetros de drenajes.

Cuadrilla realiza trabajos de desazolve con equipo especializado conectado a la red de drenaje.

Personal especializado realiza labores de desazolve en una red de drenaje.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 27, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 27 de julio de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene 11 operativos de apoyo para reforzar los servicios de agua potable y drenaje en localidades de nueve estados, a solicitud de autoridades estatales y municipales.

Las acciones incluyen distribución mediante carros tanque, bombeo para abastecimiento, desalojo de agua acumulada y desazolve de redes de drenaje.

En Francisco I. Madero, Coahuila; Acapulco, Guerrero, y Bahía de Banderas, Nayarit, los carros tanque han suministrado en conjunto 6 millones 200 mil litros de agua a más de 17 mil 700 personas.

Otros operativos se concentran en el bombeo de agua para los habitantes de Mocorito, Sinaloa, y Camargo, Tamaulipas. En ambas localidades se han extraído casi 285 mil metros cúbicos, en apoyo de cerca de 26 mil pobladores.

Cami\u00f3n de atenci\u00f3n a emergencias hidrometeorol\u00f3gicas de Conagua durante trabajos en la v\u00eda p\u00fablica. Conagua despliega vehículos especializados para atender servicios de agua potable y drenaje. rotativo.com.mx

En Cajeme, Sonora, personal especializado ha bombeado más de 77 mil 200 metros cúbicos para desalojar agua acumulada. La dependencia federal calcula que estas labores apoyan a aproximadamente 60 mil personas.

Limpian casi 30 kilómetros de drenajes

Conagua también realiza trabajos de desazolve en Arriaga, Chiapas; Progreso de Obregón, Hidalgo; Huauchinango, Puebla; Guasave, Sinaloa, y Rayón, Sonora.

En esas cinco localidades se han limpiado 29 mil 700 metros de ductos para mejorar el funcionamiento de los sistemas de desagüe y reducir riesgos de inundación. Las acciones benefician, según el reporte institucional, a casi 24 mil 500 habitantes.

Trabajador descarga agua con una manguera en una cisterna durante un operativo de abastecimiento. El suministro de agua se realiza directamente a una cisterna domiciliaria. rotativo.com.mx

Los operativos se desarrollan durante la temporada de lluvias de 2026 y se suman al programa de obras antiinundaciones en cinco estados, presentado por Conagua en mayo. El Gobierno federal también reportó una inversión de 12 mil millones de pesos contra inundaciones en seis zonas consideradas críticas.

En la relación de 11 operativos difundida este 27 de julio no aparece ninguna localidad del estado de Querétaro.

agua potable gobierno conagua

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